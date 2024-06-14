АМКУ дав дозвіл "МХП" на поглинання виробника продукції Kabanosy і "Мʼясний хутір"

Найбільший виробник курятини в Україні агрохолдинг "МХП", який належить Юрію Косюку, стане одноосібним власником компанії з перероблювання мʼяса – ТОВ "Український мʼясний хутір". Дозвіл на це "МХП" отримав від Антимонопольного комітету 13 червня.

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Про це повідомляє АМКУ.

"Надано дозвіл ПрАТ "МХП" на набуття одноосібного контролю над ТОВ "Український М’ясний Хутір", шляхом придбання частки у статутному капіталі, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства", - йдеться в повідомленні органу.

Також "МХП" отримав дозвіл на придбання частки у статутному капіталі ТОВ "Український М’ясний Хутір", що забезпечує перевищення 25% голосів у вищому органі управління товариства.

Раніше, як пише Forbes, "МХП" став власником 24,9% корпоративних прав ТОВ "Український м’ясний хутір". Для купівлі більшої частки агрохолдинг мав отримати дозвіл АМКУ.

15 квітня 2024 року "МХП" уклав договір про придбання 100% корпоративних прав у бізнесі, що займається переробленням м’яса, оціночною вартістю €14 млн ($15 млн). Про це йшлося у річному звіті "МХП", опублікованому на Лондонській фондовій біржі.

У звіті не вказувалося, що це за компанія. Водночас "МХП" вже придбав її 24,9% корпоративних прав за €3,5 млн.

"Очікується, що угода буде завершена до кінця 2024 року, бо ще має отримати дозвіл від регулюючих органів", – йшлося у звіті.

Співвласником ТОВ "Український м’ясний хутір" з часткою 75,1% значився луцький бізнесмен Олег Дмитрук. Компанія зареєстрована за тією самою адресою, що й ТОВ "Дмитрук-Фудз", яке випускає продукцію під ТМ "Мʼясний хутір", Kabanosy і "Чікенззз", свідчить інформація Youcontrol.

Крім того, 29 грудня 2023 року "МХП" уклав угоду про придбання 81% корпоративних прав у бізнесі з розведення птиці та переробки м'яса в Албанії за приблизно €16,8 млн ($18,1 млн). Ця угода також потребує схвалення регуляторів.

Раніше антимонопольні органи Албанії та України дозволили словенському виробнику птиці Perutnina Ptuj, що входить до "МХП", та албанській групі Balfin створити в Албанії спільне підприємство Perutnina Ptuj Albania. У рамках угоди воно придбає низку місцевих компаній.

Нагадаємо, у березні 2024 року "МХП" отримав дозвіл АМКУ на створення спільного підприємства з компанією Desert Hills Veterinary Services Company Limited (DHV) у місті Ер-Ріяд (Саудівська Аравія). А у січні АМКУ дав дозвіл "МХП" на купівлю компанії "Овочева скарбниця", яка реалізує свіжі овочі та салати під брендом "Словянка".

МХП контролює 55% українського ринку курятини

Зазначимо, що МХП є провідним виробником курятини в Україні та одним із основних експортерів цього продукту до Європейського Союзу.

Компанія контролює більше 55% українського ринку курятини, представленої під торговими марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський". Холдинг самостійно вирощує птицю та велику рогату худобу.

Також "МХП" обробляє один з найбільших земельних банків в Україні - близько 370 тисяч гектарів у Вінницькій, Дніпропетровській, Сумській, Київській, Тернопільській, Львівській, Івано-франківській та інших областях. Компанія займається вирощенням кукурудзи, соняшнику, пшениці, сої та ріпаку.

У 2023 році агрохолдинг отримав $142 млн чистого прибутку порівняно зі збитком у $231 млн роком раніше при виручці $3,021 млрд.

При цьому, Косюк володіє 59,7% акцій "МХП" через компанію WTI Trading Limited. Основні виробничі потужності групи зосереджені в Україні, а також вона має підприємства в Словенії, Сербії, Хорватії, та Боснії і Герцеговині (через Perutnina Ptuj).