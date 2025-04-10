МХП представила продукцію на International Food and Drink Exhibition (IFE) у Лондоні та виграла дві нагороди

МХП – компанія-виробник різноманітної якісної та смачної їжі, яка відповідає запитам споживачів. У її портфелі – понад 15 брендів їжі у різних форматах, від охолодженого й маринованого мʼяса до готових страв і снеків. Крім відомого бренду "Наша Ряба", це і бренди "Легко!", "Бащинський", РябChick та інші.

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Компанія МХП представила продукцію своїх основних експортних брендів – Qualiko та Chick & Go – на International Food and Drink Exhibition (IFE). Це одна з найбільших виставок у Лондоні, яка щороку демонструє найкращі інновації та досягнення в харчовій індустрії. МХП бере участь у заході вже вп'яте, продовжуючи знайомити світ із якісною продукцією.

Бренд Qualiko був заснований компанією у 2011 році та сьогодні експортується у десятки країн світу. Асортимент включає все від охолодженого й замороженого курячого мʼяса до продуктів із доданою цінністю. На виставці представили зокрема такі продукти: курячі стрипси, крильця криспі, шаурму, парову курячу грудку, снеки.

Важливим досягненням компанії на IFE 2025 стали дві нагороди престижної премії World Food Innovation Awards 2025, яка відзначає продукти, що визначають майбутнє світової food-індустрії.

Донер-кебаб від Qualiko був визнаний найкращим м'ясним продуктом у категорії "Харчові інновації". Його унікальність — у технології приготування: м’ясо обсмажується, зрізається, повторно запікається в духовці та шоково заморожується при -26°C. Це зберігає соковитість, аромат і робить кебаб максимально зручним у приготуванні.

Нагороду за "Найкращу бізнес-ініціативу у сфері громадського харчування" отримало спеціальне філе грудки, розроблене для закладів громадського харчування Великої Британії. Особливість філе – воно вже відварене та заморожене, що робить його ідеальним рішенням для ресторанів, особливо для приготування азійських страв. Мінімум часу на приготування – максимум смаку та ефективності для бізнесу.

Обидві нагороди компанія отримала за продукти з доданою цінністю або non-commodity*, на виробництві яких зараз фокусується. Адже такі продукти - зручніші для споживачів, адже вони мають змогу інвестувати час не у приготування їжі, а у важливе для себе: родину, роботу, відпочинок, друзів, хобі тощо. А також перспективніше для економіки, адже value-added продукція має потенціал збільшити відсоток харчової промисловості у ВВП країни: за рахунок більшого попиту на внутрішньому ринку та експорту готової продукції, а не сировини.

*Non-commodity продукти - це та частина асортиментного портфелю МХП, в якій ми як виробник продуктів харчування додали цінності для нашого кінцевого споживача: зробили замість нього або частину процесу приготування, або ж повністю приготували продукт/страву.

Довідка:

МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема "Наша Ряба", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, РябChick та інші. Спільно з партнерами-франчайзі компанія відкрила по всій Україні близько 1300 магазинів і закладів по всій території України: заклади Döner Маркет, магазини "Мʼясомаркет", "Їжа Свіжа", "Наша Ряба".