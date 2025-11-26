Украинцы меняют подход к аренде жилья: какие квартиры ищут

Украинцы стали больше обращать внимание на наличие охраны дома, чаще выбирать первый этаж и искать жилье в районах со статистически меньшим количеством обстрелов. Укрытие, инфраструктура и цена остаются ключевыми факторами при выборе жилья для долгосрочной аренды недвижимости.

Об этом в комментарии Delo.ua сообщили эксперты OLX.

По данным исследований, в 2025 году люди выбирают квартиры для аренды по следующим принципам:

цена – 85%;

район расположения – 72%;

удобное транспортное сообщение или близость к работе – 68%.

Среди ключевых факторов называют также этажность (из-за фактора безопасности стали чаще выбирать первый и второй этажи и отказываться от высоких), автономное отопление, наличие укрытия или бомбоубежища в доме, стабильность электроснабжения.

По словам экспертов OLX, важен также район: жители пытаются выбрать менее уязвимые к обстрелам части городов.

Фото: OLX Недвижимость

Не менее значимыми остаются инфраструктура (близость к транспорту, школам, работе), безопасность территории и наличие охраны - 31% респондентов указывают на это как на приоритет, тогда как в предыдущие годы этот фактор не играл важную роль.

Относительно стоимости жилой аренды уже несколько лет лидируют Киев, Ужгород и Львов. Средняя стоимость жилья в 2025 году составляет около 30 тыс. грн. Самым дешевым традиционно остается Деснянский район, самым дорогим – Печерский.

Дешевые цены – в Ужгороде и Львове, 20 700 грн и 19 500 грн соответственно.

Следующими идут Ивано-Франковск (от 13 до 17 тыс. грн, в зависимости от комнатности) и Черновцы (от 12 до 17 тыс. грн).

В других областях цены растут, но не столь динамично, как, например, в столице. В Одессе средняя цена составляет 13 500 грн (1-комнатные – 10 000 грн, а 2-комнатные – 15 000), тогда как в Харькове – всего 5 500 грн, и эта цифра практически не меняется уже более года (отдельные районы под обстрелами – еще дешевле).

