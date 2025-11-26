Українці змінюють підхід до оренди житла: які квартири шукають

Українці стали більше звертати увагу на наявність охорони в будинку, частіше обирати перший поверх та шукати житло в районах із статистично меншою кількістю обстрілів. Укриття, інфраструктура та ціна залишаються ключовими факторами під час вибору житла для довготривалої оренди нерухомості.

Про це у коментарі Delo.ua повідомили експерти OLX Нерухомість.

За даними досліджень, у 2025 році люди обирають квартири для оренди за такими принципами:

ціна – 85%;

район розташування – 72%;

зручне транспортне сполучення або близькість до роботи – 68%.

Серед ключових факторів називають також поверховість (через безпековий фактор стали частіше обирати перший і другий поверхи і відмовлятись від вищих), автономне опалення, наявність укриття чи бомбосховища в будинку, стабільність електропостачання.

За словами експертів OLX, важливим є також район: мешканці намагаються вибрати менш вразливі до обстрілів частини міст.

Фото: OLX Нерухомість

Не менш значущими залишаються інфраструктура (близькість до транспорту, шкіл, роботи), безпека території та наявність охорони - 31% респондентів вказують на це як на пріоритет, тоді як у попередні роки цей фактор не відігравав значної ролі.

Щодо вартості житлової оренди, вже кілька років лідирують Київ, Ужгород та Львів. Середня вартість житла у 2025 році в Києві становить близько 30 тис. грн. Найдешевшим традиційно залишається Деснянський район, найдорожчим - Печерський.

Дешевші ціни - в Ужгороді та Львові, 20 700 грн та 19 500 грн відповідно.

Наступними йдуть Івано-Франківськ (від 13 до 17 тис. грн, залежно від кімнатності) і Чернівці (від 12 до 17 тис. грн).

У інших областях ціни зростають, але не так динамічно, як, наприклад, у столиці. В Одесі середня ціна становить 13 500 грн (1-кімнатні - 10 000 грн, а 2-кімнатні - 15 000), тоді як у Харкові — лише 5 500 грн, і ця цифра практично не змінюється вже понад рік (окремі райони під обстрілами — ще дешевші).

Нагадаємо, експерти порахували, за який час оренда покриває вартість квартири в різних містах України.