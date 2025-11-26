Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,40

+0,03

EUR

48,95

+0,03

Готівковий курс:

USD

42,49

42,35

EUR

49,30

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українці змінюють підхід до оренди житла: які квартири шукають

оренда квартира
Під час війни українці змінили підхід до вибору житла / Freepik

Українці стали більше звертати увагу на наявність охорони в будинку, частіше обирати перший поверх та шукати житло в районах із статистично меншою кількістю обстрілів.  Укриття, інфраструктура та ціна залишаються ключовими факторами під час вибору житла для довготривалої оренди нерухомості. 

Про це у коментарі Delo.ua повідомили експерти OLX Нерухомість.

За даними досліджень, у 2025 році люди обирають квартири для оренди за такими принципами:

  • ціна – 85%;
  • район розташування – 72%;
  • зручне транспортне сполучення або близькість до роботи – 68%.

Серед ключових факторів називають також поверховість (через безпековий фактор стали частіше обирати перший і другий поверхи і відмовлятись від вищих), автономне опалення, наявність укриття чи бомбосховища в будинку, стабільність електропостачання.

За словами експертів OLX, важливим є також район: мешканці намагаються вибрати менш вразливі до обстрілів частини міст.

Фото 2 — Українці змінюють підхід до оренди житла: які квартири шукають
Фото: OLX Нерухомість

Не менш значущими залишаються інфраструктура (близькість до транспорту, шкіл, роботи), безпека території та наявність охорони - 31% респондентів вказують на це як на пріоритет, тоді як у попередні роки цей фактор не відігравав значної ролі.

Щодо вартості житлової оренди, вже кілька років лідирують Київ, Ужгород та Львів. Середня вартість житла у 2025 році в Києві становить близько 30 тис. грн. Найдешевшим традиційно залишається Деснянський район, найдорожчим - Печерський.

Дешевші ціни - в Ужгороді та Львові, 20 700 грн та 19 500 грн відповідно.

Наступними йдуть Івано-Франківськ (від 13 до 17 тис. грн, залежно від кімнатності) і Чернівці (від 12 до 17 тис. грн).

У інших областях ціни зростають, але не так динамічно, як, наприклад, у столиці. В Одесі середня ціна становить 13 500 грн (1-кімнатні - 10 000 грн, а 2-кімнатні - 15 000), тоді як у Харкові — лише 5 500 грн, і ця цифра практично не змінюється вже понад рік (окремі райони під обстрілами — ще дешевші).

Нагадаємо, експерти порахували, за який час оренда покриває вартість квартири в різних містах України. 

Автор:
Ярослава Тюпка