Купувати квартиру чи орендувати: що вигідніше в довгостроковій перспективі

Оренда однокімнатної квартири у великих містах України в середньому зрівнюється з її ціною за 12–14 років. Якщо порівняти середню вартість довгострокової оренди однокімнатних квартир та їхню ринкову ціну на вторинному ринку, можна порахувати термін “переплати” вартості квартири.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані дослідження OLX Нерухомість.

Міста з найкоротшим періодом окупності

Найшвидше оренда наздоганяє вартість купівлі у Дніпрі, Запоріжжі та Ужгороді.

Дніпро : оренда — 10 500 грн, купівля — 1 125 625 грн, окупність — 9 років .

Запоріжжя : оренда — 5 000 грн, купівля — 624 153 грн, окупність — 11 років .

Львів : оренда — 18 000 грн, купівля — 2 270 202 грн, окупність — 11 років .

Ужгород : оренда — 18 723 грн, купівля — 2 486 918 грн, окупність — 12 років .

У цих містах орендар витратить на оренду суму, еквівалентну вартості квартири, менш ніж за 12 років. Це робить купівлю житла економічно привабливішою, особливо у разі довгострокового проживання.

Де оренда “переплачує” житло повільніше

Найдовші строки окупності — у містах з високою вартістю нерухомості:

Харків : оренда — 5 000 грн, купівля — 865 490 грн, окупність — 15 років .

Одеса : оренда — 10 000 грн, купівля — 1 747 628 грн, окупність — 15 років .

Київ : оренда — 16 000 грн, купівля — 3 197 833 грн, окупність — 17 років .

Тут купівля окупається значно повільніше, тому для більшості мешканців оренда залишається раціональнішим вибором у короткостроковій та середньостроковій перспективі.

Ціни на оренду, купівлю квартир та термін окупності по містах/Фото OLX_Нерухомість

Загальна тенденція та вплив державних програм

У середньому по країні витрати на оренду стають рівноцінними купівлі житла за 12–14 років. У містах зі швидкою окупністю інвестиції у власну нерухомість виглядають більш виправданими, тоді як у регіонах з високими цінами оренда дозволяє оптимізувати витрати.

Аналітики зазначають, що скоротити період окупності може державна програма «єОселя», яка пропонує кредити під 3–7% річних. Для міст, де купівля вже зараз більш економічно вигідна, це може стати додатковим стимулом переходити від оренди до власного житла.

Ринок оренди в Україні залишається неоднорідним: тоді як у частині міст житло можна “переплатити” орендою менш ніж за десятиліття, у мегаполісах оренда продовжує бути фінансово виправданим рішенням. Якщо ж орендар планує жити на одному місці понад 12–15 років, купівля квартири може стати доцільною інвестицією.

