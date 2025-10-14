Оренда однокімнатних квартир в регіонах України: ціни формує передусім фактор безпеки

За період повномасштабної агресії ціни на оренду квартир по Україні неодноразово змінювались під дією різних факторів, основними з яких був фактор безпеки та регіональна близькість до воєнних дій. Експерти проаналізували вартість оренди однокімнатних квартир у різних областях з 2022 по 2025 включно та вплив різних чинників на формування цінової політики по регіонах.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість.

Зазначається, що за період повномасштабного вторгнення ринок оренди пережив значне коливання цін із подальшою поступовою стабілізацією та повільним зростанням, зокрема у столиці та великих обласних центрах. Але в східних та південних регіонах, де гірша безпекова ситуація, ціни утримують низькі позиції.

2022 рік: значний ріст цін в західних регіонах

У вересні 2022 року суттєвим чином зросли ціни на квартири у західних регіонах, чому сприяла краща безпекова ситуація. У лідери вийшов Ужгород, де сезонний показник цін зріс на 125%, до 15 тис. грн за оренду однокімнатної квартири.

Також рекордні ціни були зафіксовані в наступних регіонах:

Івано-Франківськ, +119% до 11 тис. грн

Тернопіль, - + 110% до 8 тис. грн;

Чернівці, + 109% до 10 тис. грн;

Вінниця, + 100% до 10 тис. грн;

Хмельницький, +80% до 9 тис. грн;

Львів, +72% до 15 тис. грн.

Водночас суттєве здешевлення цін на оренду спостерігалось на -14% у Києві (9 тис. грн) та Одесі (6 тис. грн), -22% у Миколаєві (3,5 тис. грн), -25% у Чернігові (3 тис. грн), -35% у Харкові (4 тис. грн), -44% у Херсоні (2,5 тис. грн).

2023 рік: поступове відновлення цін

У 2023 році ціни на оренду поступово почали нормалізуватись. Зокрема, у вересні 2023 року порівняно з вереснем 2022 року ціни зросли у містах, де на початку вторгнення вони впали або не змінились. Вартість оренди подорожчала на +85% у Чернігові (9 тис. грн), +60% у Житомирі (12 тис. грн), +39% у Києві (12,5 тис. грн), +29% у Миколаєві (4,5 тис. грн), +25% в Одесі (7,5 тис. грн).

У західних областях натомість ціни переважно лишились на рівні 2022 року, а зростання було незначним - 1-5%. Але продовжила дорожчати оренда у Луцьку на 57% (до 11 тис. грн) та Рівному на 43% (до 14 тис. грн).

На попередньому рівні залишились ціни у Запоріжжі (5 тис. грн), Дніпрі (9 тис. грн), зате дешевшими стали ціни на 12% у Чернівцях (до 9 тисяч) та Полтаві (до 7,5 тис. грн).

2024 рік: зростання цін по всій Україні

У вересні 2024 року ціна на оренду зросла майже по всій Україні, якщо порівнювати з аналогічним періодом попереднього року.

Зростання на 35% зафіксовано в Чернігові (до 7,5 тис. грн), на 27% у Чернівцях (11,6 тис. грн) та Полтаві (9,5 тис. грн). У багатьох містах медіанна ціна зросла на 18-20%, як-от: Київ (15 тис. грн), Рівне (12 тис. грн), Івано-Франківськ (13 тис. грн), Львів (18 тис. грн).

Менший відсоток зростання - від 11% до 15% - спостерігалось у вересні 2024 року в Вінниці (11,5 тис. грн), Дніпрі (10 тис. грн), Одесі (8,5 тис. грн), Миколаєві (5 тис. грн).

На рівні попереднього року залишились медіанні ціни у таких містах, як Запоріжжя, Харків та Херсон. Вартість оренди однокімнатної квартири в цих містах у вересні 2024 року становила від 3 до 5 тис. грн.

2025 рік: помірне здорожчання у більшості міст

У поточному 2025 році медіанні ціни на оренду однокімнатних продовжують зростати. Однак у більшості міст вона не перевищує 15%.

Виняток у вересні 2025 року становлять Одеса (11 тис. грн) та Харків (5 тис. грн), де середня ціна за оренду порівняно з вереснем минулого року зросла на 25% та 29% відповідно. Зростання на 20% також можна спостерігати в Миколаєві (6 тис. грн).

На 10-13% зросли ціни в Києві (17 тис. грн), Івано-Франківську (15 тис. грн), Вінниці (13 тис. грн), Дніпрі (11 тис. грн), Черкасах (10 тис. грн).

Натомість майже не змінились ціни в Ужгороді (19 тис. грн), Львові (+2% до 18,5 тис. грн), Рівному (0%, 12 тис. грн), а знизились – лише у Чернівцях (-6% до 11 тис. грн) та Чернігові (-7% до 7 тис. грн).

Нагадаємо, лише кожне п`яте оголошення оренди квартир по Україні є pet-friendly.