Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,61

+0,01

EUR

48,13

+0,03

Готівковий курс:

USD

41,65

41,51

EUR

48,65

48,45

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Оренда однокімнатних квартир в регіонах України: ціни формує передусім фактор безпеки

оренда квартири
Війна в Україні суттєво вплинула на ринок оренди / Freepik

За період повномасштабної агресії ціни на оренду квартир по Україні неодноразово змінювались під дією різних факторів, основними з яких був фактор безпеки та регіональна близькість до воєнних дій. Експерти проаналізували вартість оренди однокімнатних квартир у різних областях з 2022 по 2025 включно та вплив різних чинників на формування цінової політики по регіонах. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість.

Зазначається, що за період повномасштабного вторгнення ринок оренди пережив значне коливання цін із подальшою поступовою стабілізацією та повільним зростанням, зокрема у столиці та великих обласних центрах. Але в східних та південних регіонах, де гірша безпекова ситуація, ціни утримують низькі позиції. 

2022 рік: значний ріст цін в західних регіонах

У вересні 2022 року суттєвим чином зросли ціни на квартири у західних регіонах, чому сприяла краща безпекова ситуація. У лідери вийшов Ужгород, де сезонний показник цін зріс на 125%, до 15 тис. грн за оренду однокімнатної квартири. 

Також рекордні ціни були зафіксовані в наступних регіонах: 

  • Івано-Франківськ,  +119% до 11 тис. грн
  • Тернопіль, - + 110% до 8 тис. грн;
  • Чернівці, + 109% до 10 тис. грн;
  • Вінниця, + 100% до 10 тис. грн;
  • Хмельницький, +80% до 9 тис. грн;
  • Львів, +72% до 15 тис. грн.

Водночас суттєве здешевлення цін на оренду спостерігалось на -14% у Києві (9 тис. грн) та Одесі (6 тис. грн), -22% у Миколаєві (3,5 тис. грн), -25% у Чернігові (3 тис. грн), -35% у Харкові (4 тис. грн), -44% у Херсоні (2,5 тис. грн).

2023 рік: поступове відновлення цін

У 2023 році ціни на оренду поступово почали нормалізуватись. Зокрема, у вересні 2023 року порівняно з вереснем 2022 року ціни зросли у містах, де на початку вторгнення вони впали або не змінились. Вартість оренди подорожчала на +85% у Чернігові (9 тис. грн), +60% у Житомирі (12 тис. грн), +39% у Києві (12,5 тис. грн), +29% у Миколаєві (4,5 тис. грн), +25% в Одесі (7,5 тис. грн).

У західних областях натомість ціни переважно лишились на рівні 2022 року, а зростання було незначним - 1-5%. Але продовжила дорожчати оренда у Луцьку на 57% (до 11 тис. грн) та Рівному на 43% (до 14 тис. грн).

На попередньому рівні залишились ціни у Запоріжжі (5 тис. грн), Дніпрі (9 тис. грн), зате дешевшими стали ціни на 12% у Чернівцях (до 9 тисяч) та Полтаві (до 7,5 тис. грн).

2024 рік: зростання цін по всій Україні

У вересні 2024 року ціна на оренду зросла майже по всій Україні, якщо порівнювати з аналогічним періодом попереднього року. 

Зростання на 35% зафіксовано в Чернігові (до 7,5 тис. грн), на 27% у Чернівцях (11,6 тис. грн) та Полтаві (9,5 тис. грн). У багатьох містах медіанна ціна зросла на 18-20%, як-от: Київ (15 тис. грн), Рівне (12 тис. грн), Івано-Франківськ (13 тис. грн), Львів (18 тис. грн).

Менший відсоток зростання - від 11% до 15% - спостерігалось у вересні 2024 року в Вінниці (11,5 тис. грн), Дніпрі (10 тис. грн), Одесі (8,5 тис. грн), Миколаєві (5 тис. грн).

На рівні попереднього року залишились медіанні ціни у таких містах, як Запоріжжя, Харків та Херсон. Вартість оренди однокімнатної квартири в цих містах у вересні 2024 року становила від 3 до 5 тис. грн.

2025 рік: помірне здорожчання у більшості міст

У поточному 2025 році медіанні ціни на оренду однокімнатних продовжують зростати. Однак у більшості міст вона не перевищує 15%. 

Виняток у вересні 2025 року становлять Одеса (11 тис. грн) та Харків (5 тис. грн), де середня ціна за оренду порівняно з вереснем минулого року зросла на 25% та 29% відповідно. Зростання на 20% також можна спостерігати в Миколаєві (6 тис. грн).

На 10-13% зросли ціни в Києві (17 тис. грн), Івано-Франківську (15 тис. грн), Вінниці (13 тис. грн), Дніпрі (11 тис. грн), Черкасах (10 тис. грн).

Натомість майже не змінились ціни в Ужгороді (19 тис. грн), Львові (+2% до 18,5 тис. грн), Рівному (0%, 12 тис. грн), а знизились – лише у Чернівцях (-6% до 11 тис. грн) та Чернігові (-7% до 7 тис. грн).

Нагадаємо, лише кожне п`яте оголошення оренди квартир по Україні є pet-friendly. 