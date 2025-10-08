Стало відомо, якою є пропозиція pet-friendly квартир для оренди в Україні

Кожне п`яте оголошення оренди по Україні дозволяє мати з собою домашню тварину. Найбільше pet-friendly квартир зафіксовано у Чернігівській області, але що стосується оренди приватних будинків, пропозиція варіантів із улюбленцями значно більша.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження DIM.RIA та UAnimals.

Результати дослідження свідчать про те, що станом на кінець вересня 2025 року лише 20% квартир, що здаються в оренду, готові прийняти мешканців із тваринами. На DIM.RIA можна знайти 3075 таких варіантів.

Зокрема, у Києві лише 20% власників квартир дозволяють мати тварин, при цьому найбільше таких оголошень - у зосереджено в Печерському та Солом’янському районах, а найменше — у Деснянському.

Серед пропозицій оренди однокімнатних та двокімнатних квартир у Києві, які згодні на тварин, — 17%, трикімнатних — 23%, чотирикімнатних — 27%.

Пропозиція pet-friendly оренди по Києву

На Львівщині тварин приймають 25% орендодавців, а на Одещині - лише 11%. Найбільше pet-friendly пропозиції зафіксовано на Чернігівщині — 50%. Але, як зазначають дослідники, причиною цього може бути менша кількість квартир, що здається в оренду в цьому регіоні.

Характерно, що лише 5% дружніх до тварин пропозицій зафіксовано на Закарпатті, 2% на Волині, а на Житомирщині взагалі не знайшли таких оголошень.

У різних регіонах по Україні нерівномірна кількість pet-friendly квартир

В цілому по Україні лише 17% оголошень оренди однокімнатних пропонують умови для тварин, 20% двокімнатних, 23% трикімнатних та 26% чотирикімнатних.

У приватних будинках частка pet-friendly варіантів становить 67% на Рівненщині, 55% — на Дніпропетровщині та 50% — на Полтавщині.

Нагадаємо, 57% орендарів зіткнулись з стикнулися з відмовою в оренді родинам з тваринами.