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Оренда житла в Україні залишається не pet-friendly
Наявність тварин стало одним з тригерів наринку оренди - 88% На ринку оренди продовжує спостерігатись нетерпимість до
57% українців стикнулися з відмовою в оренді родинам з тваринами. Про це повідомило Delo.ua із посиланням на дослідження Olx Нерухомість.
З боку орендодавців є тенденція підвищеної уваги на соціальні та поведінкові фактори потенційних орендарів.
Три фактори, на які найбільше звертають увагу власники житла, пержніжукласти угоду про оренду це:
- кількість людей, які планують проживати (89%),
- наявність тварин (88%)
- дітей (86%).
Причинами відмови орендодавці називають переважно хвилювання за майнота запах тварин.
Водночас аналітики дослідили, що страхи орендодавців значно перебільшені у порівнянні з реальною шкодою, нанесеною тваринами. За даними опитування, з усіх випадків оренди лише 17% є зафіксовані пошкодження, після чого орендарі компенсували втрати.
Серед факторів, що стали актуальними після повномасштабного вторгнення, то тепер 70% орендодавців звертають увагу на те, звідки переїхала людина. Ще 44% вказали на позицію щодо війни в Україні як важливий фактор, а 41% — на мову спілкування.
Раніше Delo.ua писало про те, що переселенцям часто відмовляють в оренді житла.