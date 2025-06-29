Оренда житла в Україні залишається не pet-friendly

Наявність тварин стало одним з тригерів наринку оренди - 88% На ринку оренди продовжує спостерігатись нетерпимість до

57% українців стикнулися з відмовою в оренді родинам з тваринами. Про це повідомило Delo.ua із посиланням на дослідження Olx Нерухомість.

З боку орендодавців є тенденція підвищеної уваги на соціальні та поведінкові фактори потенційних орендарів.

Три фактори, на які найбільше звертають увагу власники житла, пержніжукласти угоду про оренду це:

кількість людей, які планують проживати (89%),

наявність тварин (88%)

дітей (86%).

Причинами відмови орендодавці називають переважно хвилювання за майнота запах тварин.

Водночас аналітики дослідили, що страхи орендодавців значно перебільшені у порівнянні з реальною шкодою, нанесеною тваринами. За даними опитування, з усіх випадків оренди лише 17% є зафіксовані пошкодження, після чого орендарі компенсували втрати.

Інфографіка: Olx Нерухомість

Серед факторів, що стали актуальними після повномасштабного вторгнення, то тепер 70% орендодавців звертають увагу на те, звідки переїхала людина. Ще 44% вказали на позицію щодо війни в Україні як важливий фактор, а 41% — на мову спілкування.

Раніше Delo.ua писало про те, що переселенцям часто відмовляють в оренді житла.