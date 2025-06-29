Аренда жилья в Украине остается не pet-friendly

Наличие животных стало одним из триггеров на рынке аренды — 88% На рынке аренды продолжает наблюдаться нетерпимость

57% украинцев столкнулись с отказом в аренде семьям с животными. Об этом сообщило Delo.ua со ссылкой на исследование Olx Недвижимость.

Со стороны арендодателей тенденция повышенного внимания на социальные и поведенческие факторы потенциальных арендаторов.

Три фактора, на которые больше всего обращают внимание владельцы жилья, еженедельно заключить соглашение об аренде это:

количество людей, планирующих проживать (89%),

наличие животных (88%)

детей (86 %).

Причинами отказа арендодатели называют преимущественно волнение за имущество запаха животных.

В то же время аналитики исследовали, что страхи арендодателей значительно преувеличены по сравнению с реальным ущербом, причиненным животными. По данным опроса, из всех случаев аренды только 17% зафиксированы повреждения, после чего арендаторы компенсировали потери.

Инфографика: Olx Недвижимость

Среди факторов, ставших актуальными после полномасштабного вторжения, теперь 70% арендодателей обращают внимание на то, откуда переехал человек. Еще 44% указали на позицию по войне в Украине как важный фактор, а 41% — на язык общения.

Ранее Delo.ua писало о том, что переселенцам зачастую отказывают в аренде жилья.