Стало известно, каково предложение pet-friendly квартир для аренды в Украине.

Каждое пятое объявление аренды по Украине позволяет иметь с собой домашнее животное. Больше всего pet-friendly квартир зафиксировано в Черниговской области, но что касается аренды частных домов, предложение вариантов с любимцами значительно больше.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследования DIM.RIA и UAnimals.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что состоянием на конец сентября 2025 года только 20% сдаваемых в аренду квартир готовы принять жильцов с животными. На DIM.RIA можно найти 3075 следующих вариантов.

В частности, в Киеве только 20% владельцев квартир позволяют иметь животных, при этом больше всего таких объявлений - в Сосредоточенно в Печерском и Соломенском районах, а меньше всего - в Деснянском.

Среди предложений аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир в Киеве, которые согласны на животных, - 17%, трехкомнатных - 23%, четырехкомнатных - 27%.

Предложение pet-friendly аренды по Киеву

На Львовщине животных принимают 25% арендодателей, а в Одесской области - только 11%. Больше всего pet-friendly предложения зафиксированы на Черниговщине - 50%. Но, как отмечают исследователи, причиной этого может быть меньшее количество сдаваемых в аренду в этом регионе квартир.

Характерно, что только 5% дружественных животных предложений зафиксировано на Закарпатье, 2% на Волыни, а на Житомирщине вообще не нашли таких объявлений.

В различных регионах по Украине неравномерное количество pet-friendly квартир

В целом по Украине всего 17% объявлений аренды однокомнатных предлагают условия для животных, 20% двухкомнатных, 23% трехкомнатных и 26% четырехкомнатных.

В частных домах доля pet-friendly вариантов составляет 67% на Ровенщине, 55% - на Днепропетровщине и 50% - на Полтавщине.

У приватних будинках охочіше приймають людей із тваринами

Напомним, 57% арендаторов столкнулись с столкнувшимися с отказом в аренде семьям с животными.