Новобудови переходять на енергонезалежність: лише 10% проєктів підключаються до централізованого опалення

В Україні девелопери масово відмовляються від центрального опалення: з 419 нових житлових проєктів, стартованих у 2024–2025 роках, лише 42 передбачають підключення до мереж. Більшість новобудов переходять на індивідуальні та автономні системи.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на “Інтерфакс-Україна” та інформацію ЛУН.

Згідно з даними експертів, лише 42 із 419 новобудов, розпочатих у 2024–2025 роках, планують використовувати центральне опалення. Девелопери дедалі частіше обирають системи, що забезпечують енергонезалежність мешканців.

Найпопулярніший варіант по країні — індивідуальне опалення в кожній квартирі, яке закладено у 293 проєктах. Ще 63 житлові комплекси передбачають автономне опалення на рівні будинку.

Також є комбіновані формати: автономне + індивідуальне (7 проєктів) та централізоване + індивідуальне (1 проєкт). У 14 проєктах інформація про систему опалення не оприлюднена.

У регіонах простежуються власні тренди. У Києві централізоване опалення залишили 5 із 23 нових ЖК, тоді як автономні системи запроваджені у дев’яти проєктах, а індивідуальні — у семи. Два комплекси не розкрили інформації.

У Київській області домінує індивідуальне опалення — його запроєктували у 29 із 43 ЖК. Централізовану систему обрали у семи випадках, автономну — у п’яти, а комбіновану — в одному.

Найяскравіше тренд видно у Львівській області: індивідуальне опалення передбачене у 98 із 115 новобудов. Автономні системи зустрічаються у восьми проєктах, комбіновані — у двох, а підключення до центральної мережі — лише в одному. Інформація щодо шести ЖК відсутня.

В Івано-Франківській області централізоване опалення зберегли тільки два комплекси з 43. У 25 ЖК встановлять індивідуальне опалення, у 14 — автономне. У двох випадках девелопери не уточнили тип системи.

Раніше повідомлялось, що ціни та пропозиція квартир з автономним живленням збільшилась на 100%, а клієнти враховують даний фактор як пріоритетний під час вибору помешкання.