Переработка масличных в Украине достигла максимума за последние годы благодаря экспортным пошлинам

Переработка масличных в Украине достигла максимума / Depositphotos

Введение экспортных пошлин на сою и рапс дало ощутимый эффект: загрузка перерабатывающих мощностей возросла до максимального уровня за последние годы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

"С точки зрения стимулирования переработки эффект есть – и он измеряемый. Загрузка мощностей возросла, переработка масличных сейчас находится на максимальном уровне за последние годы. Это свидетельствует о том, что рынок отреагировал именно так, как и было заложено в логике нормы", – отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

По его словам, Минэкономики строит политику, когда выращенные в Украине культуры выгоднее перерабатывать внутри страны, чем экспортировать сырье, а уже потом экспортировать продукцию переработки. Такой подход направлен на выход из модели сырьевой экономики.

В 2025 году в Украине намолочено 8 млн. тонн сои и рапса, тогда как в 2021 году этот показатель составил 6,4 млн. тонн. Производство растет без дополнительных программ поддержки.

По словам Соболева, пока нет необходимости дополнительного стимулирования этих культур, а введение аналогичных пошлин на другие сельхозкультуры не планируется из-за отсутствия дисбаланса на соответствующих рынках.

В то же время, значительный потенциал к развитию переработки имеют лен, промышленная конопля и горох. В частности, мощности по переработке промышленной конопли и производству биоклея из гороха строятся в индустриальных парках.

Напомним, закон по экспортным пошлинам на сою и рапс был принят Верховной Радой еще 16 июля. 42 дня он лежал без подписи президента.

Татьяна Гойденко