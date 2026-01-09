Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

+0,27

EUR

50,18

+0,25

Готівковий курс:

USD

43,40

43,25

EUR

50,70

50,45

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Переробка олійних в Україні досягла максимуму за останні роки завдяки експортним митам

соя
Переробка олійних в Україні досягла максимуму / Depositphotos

Запровадження експортних мит на сою та ріпак дало відчутний ефект: завантаження переробних потужностей зросло до максимального рівня за останні роки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

"З погляду стимулювання переробки ефект є – і він вимірюваний. Завантаження потужностей зросло, переробка олійних наразі перебуває на максимальному рівні за останні роки. Це свідчить про те, що ринок відреагував саме так, як і було закладено в логіці норми", – зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

За його словами, Мінекономіки будує політику, коли культури, вирощені в Україні, вигідніше переробляти всередині країни, ніж експортувати сировину, а вже потім експортувати продукцію переробки. Такий підхід спрямований на вихід з моделі сировинної економіки.

У 2025 році в Україні намолочено 8 млн тонн сої та ріпаку, тоді як у 2021 році цей показник становив 6,4 млн тонн. Виробництво зростає без додаткових програм підтримки.

За словами Соболева, наразі немає потреби у додатковому стимулюванні цих культур, а введення аналогічних мит на інші сільгоспкультури не планується через відсутність дисбалансу на відповідних ринках.

Водночас значний потенціал до розвитку переробки мають льон, промислові коноплі та горох. Зокрема, потужності з переробки промислових конопель і виробництва біоклею з гороху будуються в індустріальних парках.

Нагадаємо, закон щодо експортних мит на сою та ріпак був ухвалений Верховною Радою ще 16 липня. 42 дні він лежав без підпису президента.

Автор:
Тетяна Гойденко