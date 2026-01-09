Переробка олійних в Україні досягла максимуму за останні роки завдяки експортним митам

Запровадження експортних мит на сою та ріпак дало відчутний ефект: завантаження переробних потужностей зросло до максимального рівня за останні роки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

"З погляду стимулювання переробки ефект є – і він вимірюваний. Завантаження потужностей зросло, переробка олійних наразі перебуває на максимальному рівні за останні роки. Це свідчить про те, що ринок відреагував саме так, як і було закладено в логіці норми", – зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

За його словами, Мінекономіки будує політику, коли культури, вирощені в Україні, вигідніше переробляти всередині країни, ніж експортувати сировину, а вже потім експортувати продукцію переробки. Такий підхід спрямований на вихід з моделі сировинної економіки.

У 2025 році в Україні намолочено 8 млн тонн сої та ріпаку, тоді як у 2021 році цей показник становив 6,4 млн тонн. Виробництво зростає без додаткових програм підтримки.

За словами Соболева, наразі немає потреби у додатковому стимулюванні цих культур, а введення аналогічних мит на інші сільгоспкультури не планується через відсутність дисбалансу на відповідних ринках.

Водночас значний потенціал до розвитку переробки мають льон, промислові коноплі та горох. Зокрема, потужності з переробки промислових конопель і виробництва біоклею з гороху будуються в індустріальних парках.

Нагадаємо, закон щодо експортних мит на сою та ріпак був ухвалений Верховною Радою ще 16 липня. 42 дні він лежав без підпису президента.