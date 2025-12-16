Цены на сою в Украине остаются высокими из-за низкого урожая

В Украине из-за сокращения урожая сои предложение на рынке остается ограниченным, что поддерживает высокий уровень цен и усиливает конкуренцию между экспортерами и переработчиками.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Электронная зерновая биржа Украины.

О цене на сою

Экспортные закупочные цены на сою из ГМО сейчас составляют 418–425 $/т или 18 200–18 500 грн/т. В то же время, цены на сою без ГМО снизились на 15–20 $/т и составляют 425–430 $/т (18 500–18 800 грн/т) с доставкой в черноморские порты на фоне решения Пакистана разрешить импорт сои и рапса из ГМО.

Переработчики на прошлой неделе повысили цены спроса на сою с ГМО на 300–400 грн/т – до 18 500–19 000 грн/т (протеин 37–38%). Цены на сою без ГМО остаются на уровне 18600–19000 грн/т (протеин 39–40%) с доставкой на завод.

Дополнительное давление на котировки в ближайший месяц может оказать снижение экспортных пошлин на сою и продукты ее переработки в Аргентине, а также оптимистичные прогнозы относительно нового урожая сои в Бразилии на фоне больших запасов.

Мировые цены на сою

Низкие темпы продаж американской сои в Китай, а также улучшение условий для выращивания сои в Южной Америке продолжают давить на мировые котировки.

Январские фьючерсы на сою в Чикаго за последнюю неделю упали еще на 2% до 393,8 $/т, потеряв за месяц 8%. Для сравнения, в октябре-ноябре цены росли на 13% из-за спекулятивного спроса, однако активного экспорта в Китай не произошло.

По данным USDA, подтвержденные продажи американской сои в Китай составляют около 4,2 млн т, что значительно меньше обещанных 12 млн т до конца 2025 года. Общие темпы экспорта падают и только внутренняя переработка поддерживает цены. В 2025/26 маркетинговом году (1 сентября – 11 декабря) США экспортировали 13,7 млн т сои, что на 46,3% меньше по сравнению с прошлым годом и лишь 30% прогнозируемого объема на сезон.

По данным ассоциации переработчиков США NOPA, в ноябре объемы переработки сои снизились на 5% по сравнению с октябрем до 5,88 млн т. При этом это на 11,8% превышает показатель ноября 2024 года и стало рекордом для этого месяца. Запасы соевого масла выросли на 15,95% до 687 тыс. т, что на 39,6% больше, чем в ноябре прошлого года, поэтому ожидается, что темпы переработки будут постепенно снижаться.

В Бразилии, по данным агентства AgRural, на 11 декабря соей засеяно 97% запланированных площадей. Благоприятные осадки на прошлой и на этой неделе улучшают состояние посевов, что также влияет на прогноз мировых цен.

Напомним, с начала действия закона, который ввел новые ставки экспортной пошлины на соевые бобы и семена рапса и вступил в силу 4 сентября 2025 года, украинские аграрии уже экспортировали более 1 млн. тонн этой продукции.