Ціни на сою в Україні залишаються високими через низький врожай

В Україні через скорочення врожаю сої пропозиція на ринку залишається обмеженою, що підтримує високий рівень цін та посилює конкуренцію між експортерами і переробниками.

Як пише Delo.ua, про це інформує Електронна зернова біржа України.

Про ціну на сою

Експортні закупівельні ціни на сою з ГМО наразі складають 418–425 $/т або 18 200–18 500 грн/т. Водночас ціни на сою без ГМО знизилися на 15–20 $/т і становлять 425–430 $/т (18 500–18 800 грн/т) з доставкою до чорноморських портів на фоні рішення Пакистану дозволити імпорт сої та ріпаку з ГМО.

Переробники минулого тижня підвищили ціни попиту на сою з ГМО на 300–400 грн/т — до 18 500–19 000 грн/т (протеїн 37–38%). Ціни на сою без ГМО залишаються на рівні 18 600–19 000 грн/т (протеїн 39–40%) з доставкою на завод.

Додатковий тиск на котирування найближчого місяця можуть чинити зниження експортних мит на сою та продукти її переробки в Аргентині, а також оптимістичні прогнози щодо нового врожаю сої в Бразилії на тлі великих запасів.

Світові ціни на сою

Низькі темпи продажів американської сої в Китай, а також покращення умов для вирощування сої у Південній Америці продовжують тиснути на світові котирування.

Січневі ф’ючерси на сою в Чикаго за останній тиждень впали ще на 2% до 393,8 $/т, втративши за місяць 8%. Для порівняння, у жовтні-листопаді ціни зростали на 13% через спекулятивний попит, однак активного експорту в Китай не відбулося.

За даними USDA, підтверджені продажі американської сої до Китаю становлять близько 4,2 млн т, що значно менше обіцяних 12 млн т до кінця 2025 року. Загальні темпи експорту падають, і лише внутрішня переробка підтримує ціни. У 2025/26 маркетинговому році (1 вересня – 11 грудня) США експортували 13,7 млн т сої, що на 46,3% менше порівняно з минулим роком і лише 30% від прогнозованого обсягу на сезон.

За даними асоціації переробників США NOPA, у листопаді обсяги переробки сої знизилися на 5% порівняно з жовтнем, до 5,88 млн т. При цьому це на 11,8% перевищує показник листопада 2024 року і стало рекордом для цього місяця. Запаси соєвої олії зросли на 15,95% до 687 тис. т, що на 39,6% більше ніж у листопаді минулого року, тому очікується, що темпи переробки будуть поступово знижуватися.

У Бразилії, за даними агенції AgRural, станом на 11 грудня соєю засіяно 97% запланованих площ. Сприятливі опади минулого і цього тижня покращують стан посівів, що також впливає на прогноз світових цін.

Нагадаємо, з початку дії закону, який запровадив нові ставки експортного мита на соєві боби та насіння ріпаку і набрав чинності 4 вересня 2025 року, українські аграрії вже експортували понад 1 млн тонн цієї продукції.