Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,01

--0,07

EUR

48,87

--0,11

Готівковий курс:

USD

42,13

42,05

EUR

49,25

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українські аграрії експортували понад мільйон тонн сої та ріпаку після запровадження вивізного мита

соя
Аграрії експортували понад мільйон тонн сої та ріпаку

З початку дії закону, який запровадив нові ставки експортного мита на соєві боби та насіння ріпаку і набрав чинності 4 вересня 2025 року, українські аграрії вже експортували понад 1 млн тонн цієї продукції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

Законом № 4536-ІХ запроваджено експортне мито на ці олійні культури, проте сільськогосподарські товаровиробники, які експортують власно вирощену продукцію, та кооперативи, що реалізують продукцію своїх членів, звільнені від його сплати.

Завдяки цьому механізму аграрії вже отримали пільги на суму понад 345 млн грн, тоді як до державного бюджету від трейдерів надійшло 742,7 млн грн експортного мита.

Нові мита на ріпак та сою

З 4 вересня 2025 року були запроваджені ставки експортного мита у розмірі 10% на соєві боби  та насіння ріпаку.

Аграрії, які експортують власно вирощені сою та ріпак, тепер повинні отримувати експортний висновок про походження товару від Торгово-промислової палати України або регіональних ТПП на кожну партію продукції. Це необхідно для уникнення сплати мита.

Сезон переробки насіння ріпаку урожаю 2025 року розпочався у липні поточного року. У липні-серпні було перероблено на олію лише близько 60 тисяч тон ріпаку, що дозволило виробити та експортувати 25,0 тисяч тон олії ріпакової.

У вересні 2025 року, в умовах дії експортного мита на насіння ріпаку, переробка його на вітчизняних підприємствах зросла до рекордного за всі роки місячного обсягу у 250 тисяч тон.

Виробництво досягло 120 тисяч тон, з яких експортовано 108, 8 тисяч тон на 121,9 млн. доларів США. Зростання проти відповідного періоду минулого року склало відповідно у 2,8 та 3,3 рази. Вартість однієї тони експортованої олії зросла у поточному маркетинговому році проти минулого до 1120,4 дол/т, або на 171,4 дол/т.

Автор:
Тетяна Гойденко