Українські аграрії експортували понад мільйон тонн сої та ріпаку після запровадження вивізного мита

З початку дії закону, який запровадив нові ставки експортного мита на соєві боби та насіння ріпаку і набрав чинності 4 вересня 2025 року, українські аграрії вже експортували понад 1 млн тонн цієї продукції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

Законом № 4536-ІХ запроваджено експортне мито на ці олійні культури, проте сільськогосподарські товаровиробники, які експортують власно вирощену продукцію, та кооперативи, що реалізують продукцію своїх членів, звільнені від його сплати.

Завдяки цьому механізму аграрії вже отримали пільги на суму понад 345 млн грн, тоді як до державного бюджету від трейдерів надійшло 742,7 млн грн експортного мита.

Нові мита на ріпак та сою

З 4 вересня 2025 року були запроваджені ставки експортного мита у розмірі 10% на соєві боби та насіння ріпаку.

Аграрії, які експортують власно вирощені сою та ріпак, тепер повинні отримувати експортний висновок про походження товару від Торгово-промислової палати України або регіональних ТПП на кожну партію продукції. Це необхідно для уникнення сплати мита.

Сезон переробки насіння ріпаку урожаю 2025 року розпочався у липні поточного року. У липні-серпні було перероблено на олію лише близько 60 тисяч тон ріпаку, що дозволило виробити та експортувати 25,0 тисяч тон олії ріпакової.

У вересні 2025 року, в умовах дії експортного мита на насіння ріпаку, переробка його на вітчизняних підприємствах зросла до рекордного за всі роки місячного обсягу у 250 тисяч тон.

Виробництво досягло 120 тисяч тон, з яких експортовано 108, 8 тисяч тон на 121,9 млн. доларів США. Зростання проти відповідного періоду минулого року склало відповідно у 2,8 та 3,3 рази. Вартість однієї тони експортованої олії зросла у поточному маркетинговому році проти минулого до 1120,4 дол/т, або на 171,4 дол/т.