Україна переробить 2,9 млн тонн сої у новому сезоні: деталі прогнозу

Тенденція до збільшення виробництва соєвої олії зберігається в Україні вже кілька років / Depositphotos

В Україні у 2025/26 маркетинговому році (МР) прогнозується суттєве зростання внутрішньої переробки сої. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "АПК Інформ", посилаючись на дані асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

За попередніми оцінками аналітиків, обсяг використання сировини всередині країни сягне 2,9 млн тонн. Це на 51,4% більше за середній показник останніх п'яти років.

Попри те, що цифра на 2,6% поступається результатам минулого сезону, галузь демонструє стійку тенденцію до нарощування потужностей з виробництва соєвої олії та шроту.

Скорочення врожаю 

Як зауважили експерти, поточний сезон відзначається певним зниженням виробничих показників порівняно з історичним максимумом минулого року.

Українські аграрії засіяли соєю близько 2,1 млн га, що на 30% менше, ніж у попередньому МР, проте на 15,3% перевищує середній п’ятирічний рівень.

При середній урожайності 2,4 т/га загальний збір олійної оцінюється у 5 млн тонн. Головною причиною зменшення валового збору стало саме планове скорочення посівних площ після рекордних показників попереднього періоду.

Прогноз виробництва соєвої олії 

Незважаючи на очікуване падіння врожаю, виробництво соєвої олії в Україні залишиться стабільним і складе близько 527 тис. тонн.

Такої стійкості вдалося досягти завдяки запровадженню експортного мита для посередників, які не є виробниками. Цей крок стимулював переробку всередині країни та обмежив вивезення сировини.

Щодо експорту готової продукції, то у 2025/26 МР прогнозується незначне зниження відвантажень соєвої олії — на 3,7%, до 501 тис. тонн.

Нагадаємо, 13 лютого вартість сої в Україні сягнула трирічного максимуму, піднявшись до 20 тис. грн/т. Таких високих цін попиту на ринку не спостерігалося з червня 2022/23 маркетингового року.

Автор:
Тетяна Бесараб