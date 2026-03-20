Украина переработает 2,9 млн тонн сои в новом сезоне: детали прогноза

соя
Тенденция к увеличению производства соевого масла сохраняется в Украине уже несколько лет / Depositphotos

В Украине в 2025/26 маркетинговом году прогнозируется существенный рост внутренней переработки сои.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "АПК Информ", ссылаясь на данные ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

По предварительным оценкам аналитиков, объем использования сырья внутри страны составит 2,9 млн тонн. Это на 51,4% больше среднего показателя последних пяти лет.

Несмотря на то, что цифра на 2,6% уступает результатам в прошлом сезоне, отрасль демонстрирует устойчивую тенденцию к наращиванию мощностей по производству соевого масла и шрота.

Сокращение урожая

Как отметили эксперты, текущий сезон отмечается определенным понижением производственных показателей по сравнению с историческим максимумом в прошлом году.

Украинские аграрии засеяли соей около 2,1 млн га, что на 30% меньше, чем в предыдущем МГ, однако на 15,3% превышает средний пятилетний уровень.

При средней урожайности 2,4 т/га общий сбор масличной оценивается в 5 млн. тонн. Главной причиной уменьшения валового сбора явилось именно плановое сокращение посевных площадей после рекордных показателей предыдущего периода.

Прогноз производства соевого масла

Несмотря на ожидаемое падение урожая производство соевого масла в Украине останется стабильным и составит около 527 тыс. тонн.

Такой устойчивости удалось достичь благодаря внедрению экспортных пошлин для посредников, не являющихся производителями. Этот шаг стимулировал переработку внутри страны и ограничил вывоз сырья.

Что касается экспорта готовой продукции, то в 2025/26 МГ прогнозируется незначительное снижение отгрузок соевого масла – на 3,7%, до 501 тыс. тонн.

Напомним, 13 февраля стоимость сои в Украине достигла трехлетнего максимума, поднявшись до 20 тыс. грн/т. Таких высоких цен спроса на рынке не наблюдалось с июня 2022/23 маркетингового года.

Автор:
Татьяна Бессараб