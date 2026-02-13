Цены на сою в Украине взлетели до трехлетнего максимума: аналитики назвали причину

Стоимость сои в Украине достигла трехлетнего максимума, поднявшись до 20 тыс. грн/т. Таких высоких цен спроса на рынке не наблюдалось с июня 2022/23 маркетингового года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "АПК Информ".

В Украине фиксируется стремительное удорожание соевых бобов, которое длится уже четыре месяца подряд.

По состоянию на 13 февраля 2026 г. цены спроса на условиях СРТ закрепились на отметке 20 000 грн/т.

Это на 2800 грн/т больше, чем в начале текущего маркетингового сезона. Такой уровень цен последний раз фиксировался в 2022/23 МГ, а именно в конце июня.

Основная причина ажиотажа - дефицит предложения на фоне агрессивной конкуренции между переработчиками и экспортерами. Высокая конкуренция при закупке соевых бобов стимулирует покупателей повышать цены спроса.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за сокращения урожая сои предложение на рынке остается ограниченным, что поддерживает высокий уровень цен и усиливает конкуренцию между экспортерами и переработчиками.