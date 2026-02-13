Ціни на сою в Україні злетіли до трирічного максимуму: аналітики назвали причину

Вартість сої в Україні сягнула трирічного максимуму, піднявшись до 20 тис. грн/т. Таких високих цін попиту на ринку не спостерігалося з червня 2022/23 маркетингового року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "АПК Інформ".

В Україні фіксується стрімке подорожчання соєвих бобів, що триває вже чотири місяці поспіль.

Станом на 13 лютого 2026 року ціни попиту на умовах СРТ закріпилися на позначці 20 000 грн/т.

Це на 2800 грн/т більше, ніж на початку поточного маркетингового сезону. Такий рівень цін останній раз фіксувався у 2022/23 МР, а саме в кінці червня.

Аналітики зазначають, що такий високий ціновий рівень востаннє спостерігався лише у червні 2023 року.

Основною причиною ажіотажу є дефіцит пропозиції на тлі агресивної конкуренції між переробниками та експортерами. Висока конкуренція при закупівлі соєвих бобів стимулює покупців підвищувати ціни попиту.

Раніше повідомлялося, що в Україні через скорочення врожаю сої пропозиція на ринку залишається обмеженою, що підтримує високий рівень цін та посилює конкуренцію між експортерами і переробниками.