Дефіцит пропозиції та складна логістика: в Україні різко виросли ціни на сою

В Україні внутрішні ціни на сою різко виросли на тлі низької пропозиції від виробників та відмови частини переробників від закупівлі соняшника. Протягом тижня переробники підвищили закупівельні ціни на сою з ГМО на 1000 – 1200 грн/т. Тепер вартість становить 18600 – 19700 грн/т з доставкою на завод.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Водночас експортні закупівельні ціни в чорноморських портах залишилися на рівні 420-425 $/т. Щодо сої без ГМО, ціни у переробників тримаються на позначці 19500 грн/т, тоді як експортні ціни в портах виросли до 435-440 $/т.

Що впливає на український ринок?

Основним чинником здорожчання, окрім дефіциту сировини, стала погода. Морози та снігопади сильно уповільнюють поставки зерна, тому переробники змушені піднімати ціни, щоб забезпечити себе шротом для кормів та експортних поставок.

Щодо зовнішньої торгівлі, то протягом 1–24 січня Україна експортувала понад 168 тис. т сої. Основними напрямками стали:

Туреччина — понад 85 тис. т;

Нідерланди — 27 тис. т;

Німеччина — 17 тис. т.

Проте трейдери зазначають, що загальний експортний попит залишається обмеженим, особливо на традиційному ринку Єгипту.

Світові тренди

На глобальному рівні ситуація дещо інша. Країни ЄС скоротили імпорт сої до 7,06 млн т порівняно з 8,15 млн т минулого року. На європейські ринки тиснуть низькі ціни на ріпаковий та соєвий шрот, а також дешева продукція з Бразилії.

Березневі ф’ючерси в Чикаго за тиждень піднялися на 1,3% до 392" $/т, але залишаються під тиском через очікуване падіння темпів експорту. У той же час Китай виконав обіцянку закупити 12 млн тонн сої зі США для державних резервів та вже почав купувати новий врожай із Бразилії.

США демонструють високі темпи: експорт сої склав 20,7 млн т, що на 37% більше за показник 2025 року. Проте справжнім "гігантом" сезону стає Бразилія. Там соя вже обмолочена на 4,9% площ, а посіви знаходяться у відмінному стані. Завдяки збільшенню площ сівби на 1,3–1,5 млн га, виробництво сої в Бразилії у 2025/26 маркетинговому році прогнозується на рекордному рівні 176–182 млн т.

Раніше повідомлялося, що а Україні через скорочення врожаю сої пропозиція на ринку залишається обмеженою, що підтримує високий рівень цін та посилює конкуренцію між експортерами і переробниками.