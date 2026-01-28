Дефицит предложения и сложная логистика: в Украине резко выросли цены на сою

В Украине внутренние цены на сою резко выросли на фоне низкого предложения от производителей и отказа части переработчиков от закупки подсолнечника. В течение недели переработчики повысили закупочные цены на сою с ГМО на 1000 – 1200 грн/т. Теперь стоимость составляет 18 600 – 19 700 грн/т с доставкой на завод.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.

В то же время, экспортные закупочные цены в черноморских портах остались на уровне 420-425 $/т. Относительно сои без ГМО цены у переработчиков держатся на отметке 19500 грн/т, тогда как экспортные цены в портах выросли до 435-440 $/т.

Что влияет на украинский рынок?

Основным фактором удорожания, кроме дефицита сырья, стала погода. Морозы и снегопады сильно замедляют поставки зерна, поэтому переработчики вынуждены поднимать цены, чтобы обеспечить себя дробью для кормов и экспортных поставок.

Что касается внешней торговли, то в течение 1–24 января Украина экспортировала более 168 тыс. т сои. Основными направлениями стали:

Турция - более 85 тыс. т;

Нидерланды – 27 тыс. т;

Германия – 17 тыс. т.

Однако трейдеры отмечают, что общий экспортный спрос остается ограниченным, особенно на традиционном рынке Египта.

Мировые тренды

На глобальном уровне ситуация несколько иная. Страны ЕС сократили импорт сои до 7,06 млн т по сравнению с 8,15 млн т в прошлом году. Европейские рынки давят низкие цены на рапсовый и соевый шрот, а также дешевая продукция из Бразилии.

Мартовские фьючерсы в Чикаго за неделю поднялись на 1,3% до 392" $/т, но остаются под давлением из-за ожидаемого падения темпов экспорта. В то же время Китай выполнил обещание закупить 12 млн. тонн сои из США для государственных резервов и уже начал покупать новый урожай из Бразилии.

США демонстрируют высокие темпы: экспорт сои составил 20,7 млн т, что на 37% больше показателя 2025 года. Однако настоящим "гигантом" сезона становится Бразилия. Там соя уже обмолочена на 4,9% площадей, а посевы находятся в отличном состоянии. Благодаря увеличению площадей сева на 1,3-1,5 млн га, производство сои в Бразилии в 2025/26 маркетинговом году прогнозируется на рекордном уровне 176-182 млн т.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за сокращения урожая сои предложение на рынке остается ограниченным, что поддерживает высокий уровень цен и усиливает конкуренцию между экспортерами и переработчиками.