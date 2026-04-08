Китайський вектор: активізація попиту та дешева логістика підштовхнули ціни на українську сою

Український ринок сої демонструє помірне зростання цін, особливо на західних кордонах та в сегменті контейнерних перевезень. Головним чинником пожвавлення стала активізація закупівель з боку Китаю та повернення на ринок інших великих азійських імпортерів.

Додаткову підтримку цінам надали низькі ставки на контейнерні перевезення, що зробило цей вид експорту більш привабливим для трейдерів.

Цінові індикатори та конкуренція на світовому ринку

Наразі покупці, що орієнтуються на контейнерні відвантаження, формують премію до ринку та виступають основними драйверами ліквідності.

Ціни на українську сою (ГМО):

DAP-порт: близько $465/т.

Західний кордон: на $1–2/т вище, ніж у портах.

Світовий ринок (CIF): Єгипет та Іспанія — $480/т, Італія — $479/т, Туреччина — $473/т.

Попри покращення цінової кон'юнктури, українські аграрії не поспішають масово реалізовувати запаси, очікуючи на подальше зростання. На світовій арені українська соя залишається конкурентоспроможною порівняно з аналогами зі США ($505–513/т), Бразилії ($470–485/т) та Аргентини ($476–484/т).

Подальший розвиток подій на ринку залежатиме від стабільності попиту з боку КНР та вартості логістичних маршрутів, які наразі залишаються ключовими факторами впливу.

Нагадаємо, на тлі енергетичної кризи та зростання цін на нафту понад $100 за барель, в Україні вартість насіння соняшнику злетіла до 32 000 грн за тонну. Це спровокувало ажіотажний попит на рослинні олії з боку виробників біопалива.