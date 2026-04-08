Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,49

--0,09

EUR

50,27

--0,05

Готівковий курс:

USD

43,55

43,42

EUR

50,90

50,62

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Китайський вектор: активізація попиту та дешева логістика підштовхнули ціни на українську сою

соя
Активізація попиту та дешева логістика підштовхнули ціни на українську сою / Unsplash

Український ринок сої демонструє помірне зростання цін, особливо на західних кордонах та в сегменті контейнерних перевезень. Головним чинником пожвавлення стала активізація закупівель з боку Китаю та повернення на ринок інших великих азійських імпортерів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Latifundist.com

Додаткову підтримку цінам надали низькі ставки на контейнерні перевезення, що зробило цей вид експорту більш привабливим для трейдерів.

Цінові індикатори та конкуренція на світовому ринку

Наразі покупці, що орієнтуються на контейнерні відвантаження, формують премію до ринку та виступають основними драйверами ліквідності.

Ціни на українську сою (ГМО):

  • DAP-порт: близько $465/т.
  • Західний кордон: на $1–2/т вище, ніж у портах.
  • Світовий ринок (CIF): Єгипет та Іспанія — $480/т, Італія — $479/т, Туреччина — $473/т.

Попри покращення цінової кон'юнктури, українські аграрії не поспішають масово реалізовувати запаси, очікуючи на подальше зростання. На світовій арені українська соя залишається конкурентоспроможною порівняно з аналогами зі США ($505–513/т), Бразилії ($470–485/т) та Аргентини ($476–484/т).

Подальший розвиток подій на ринку залежатиме від стабільності попиту з боку КНР та вартості логістичних маршрутів, які наразі залишаються ключовими факторами впливу.

Нагадаємо, на тлі енергетичної кризи та зростання цін на нафту понад $100 за барель, в Україні вартість насіння соняшнику злетіла до 32 000 грн за тонну. Це спровокувало ажіотажний попит на рослинні олії з боку виробників біопалива.

Автор:
Максим Кольц