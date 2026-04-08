Китайский вектор: активизация спроса и дешевая логистика подтолкнули цены на украинскую сою

Активизация спроса и дешевая логистика подтолкнули цены на украинскую сою / Unsplash

Украинский рынок сои демонстрирует умеренный рост цен, особенно на западных границах и сегменте контейнерных перевозок. Главным фактором оживления стала активизация закупок со стороны Китая и возвращение на рынок других крупных азиатских импортеров.

Дополнительную поддержку ценам оказали низкие ставки на контейнерные перевозки, что сделало этот вид экспорта более привлекательным для трейдеров.

Ценовые индикаторы и конкуренция на мировом рынке

Покупатели, ориентирующиеся на контейнерные отгрузки, формируют премию к рынку и выступают основными драйверами ликвидности.

Цены на украинскую сою (ГМО):

  • DAP-порт: около $465/т.
  • Западная граница: на $1–2/т выше, чем в портах.
  • Мировой рынок (CIF): Египет и Испания - $480/т, Италия - $479/т, Турция - $473/т.

Несмотря на улучшение ценовой конъюнктуры, украинские аграрии не спешат массово реализовывать запасы, ожидая дальнейшего роста. На мировой арене украинская соя остается конкурентоспособной по сравнению с аналогами из США ($505–513/т), Бразилии ($470–485/т) и Аргентины ($476–484/т).

Дальнейшее развитие событий на рынке будет зависеть от стабильности спроса со стороны КНР и стоимости логистических маршрутов, которые остаются ключевыми факторами влияния.

Напомним, на фоне энергетического кризиса и роста цен на нефть свыше $100 за баррель, в Украине стоимость семян подсолнечника взлетела до 32 000 грн за тонну . Это спровоцировало ажиотажный спрос на растительные масла со стороны производителей биотоплива.

Максим Кольц