Прибыль Coca-Cola превзошла ожидания благодаря "нулевому сахару"

Акции Coca-Cola выросли на 2,5% / Depositphotos

Финансовые показатели Coca-Cola за третий квартал превзошли ожидания Уолл-стрит, главным образом благодаря высокому спросу на газировку и растущей популярности линейки Zero Sugar.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Акции гиганта безалкогольных напитков выросли на 2,5% на предрыночных торгах, поскольку компания также подтвердила свои годовые целевые показатели продаж и прибыли, несмотря на то, что генеральный директор Джеймс Квинси признал "сложную общую ситуацию" на рынке.

Квартальный доход Coca-Cola составил 12,46 млрд долларов, что превысило среднюю оценку аналитиков LSEG в 12,39 млрд долларов.

Стратегия "Нулевой сахар"

По данным Reuters, Coca-Cola активно инвестирует в сегменты напитков с нулевым содержанием сахара и энергетических напитков как на американском, так и мировом рынках. Эта стратегия помогает привлекать потребителей, ограничивающих несущественные затраты из-за экономической неопределенности и инфляции.

Крупнейшая в мире компания по производству напитков также выиграла рост цен, особенно на такие продукты, как молоко Fairlife и газировка Topo Chico.

Будущие планы и вызовы

Этой осенью Coca-Cola готовится выпустить на рынок США газировку на основе тростникового сахара. Этот шаг происходит на фоне движения "Сделаем Америку снова здоровой", которое приобретает обороты при администрации президента Дональда Трампа.

Для возобновления объемов продаж компания планирует предложить мини-банки объемом 7,5 унции для одноразового использования в США, ориентируясь на потребителей с ограниченным бюджетом.

Аналитики, однако, выражают обеспокоенность ростом себестоимости сырья, что может повлиять на будущую рентабельность компании.

Напомним, обе украинские компании Coca-Cola обновили руководство летом 2025 года. Душан Митрев возглавил "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед", а Татьяна Ставицкая стала исполняющим обязанности директора "Кока-Кола-Украина Лимитед".

Автор:
Татьяна Бессараб