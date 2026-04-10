Співзасновник Dolce & Gabbana пішов у відставку з посади голови правління: хто очолив модний дім

Італійський дім моди Dolce & Gabbana офіційно підтвердив відставку свого співзасновника Стефано Габбани з адміністративних посад.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Дизайнер залишив крісло голови правління модного дому та аналогічну посаду в контролюючій холдинговій компанії ще 1 січня.

Попри кадрові зміни, в компанії наголосили, що це рішення жодним чином не впливає на творчу діяльність Габбани — він продовжує відповідати за креативний напрямок бренду разом із Доменіко Дольче.

Стратегічні перестановки

Новим головою правління компанії став Альфонсо Дольче, який паралельно обіймає посаду генерального директора та є братом співзасновника бренду Доменіко Дольче.

Кадрові ротації в Dolce & Gabbana тривають: до керівного складу має приєднатися колишній топменеджер Gucci Стефано Кантіно.

Водночас на початку року компанію залишив керуючий директор Феделе Усаї, який перейшов до французького конгломерату Kering.

Кредитори очікують вливання капіталу

Зміни в управлінні відбуваються на тлі складних ринкових умов та необхідності рефінансування заборгованості компанії.

Кредитори очікують вливання капіталу в розмірі до 150 мільйонів євро в рамках масштабного плану перегляду боргових зобов'язань на суму 450 мільйонів євро.

Для залучення коштів модний дім за підтримки консультантів із Rothschild розглядає варіанти продажу активів, зокрема нерухомості.

Значну фінансову підтримку компанії вже забезпечило продовження ліцензійної угоди з виробником окулярів EssilorLuxottica до 2050 року.

Пошук нових партнерів

За даними джерел, Стефано Габбана розглядає різні сценарії щодо своєї 40-відсоткової частки в компанії перед завершенням переговорів із банками.

Наразі керівництво не виключає можливості залучення міноритарного інвестора або виходу на фондовий ринок у майбутньому.

Представники Dolce & Gabbana поки утримуються від розширених коментарів, зазначаючи, що обговорення з фінансовими установами щодо умов рефінансування все ще тривають.

