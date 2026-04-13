Новим співдиректором Dolce & Gabbana став ексглава Gucci: що зміниться в компанії

Модний дім Dolce & Gabbana офіційно оголосив про призначення Стефано Кантіно на посаду співголовного виконавчого директора після того, як співзасновник Стефано Габбана залишив посаду голови правління.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Кантіно, який раніше обіймав керівні посади в Gucci та Prada, розділить обов'язки з Альфонсо Дольче, братом співзасновника бренду Доменіко Дольче.

63-річний співзасновник бренду Стефано Габбана пішов у відставку з керівної посади ще в грудні минулого року.

У січні головування в правлінні перебрав на себе Альфонсо Дольче. Компанія підкреслює, що ці зміни є природною еволюцією організаційної структури і жодним чином не вплинуть на творчу роль Габбани.

Засновники залишаються діловими партнерами та основними власниками холдингу, який контролює 80% акцій модного дому.

Призначення досвідченого топменеджера зі сторони є частиною стратегічного плану Dolce & Gabbana щодо розширення своєї присутності на ринку.

Компанія прагне вийти за межі традиційного модного бренду та трансформуватися у глобального постачальника стилю життя.

Очікується, що досвід Кантіно, здобутий у найбільших конкурентів сектору люкс, допоможе бренду адаптуватися до нових економічних викликів.

Незважаючи на оновлення управлінської ланки, Dolce & Gabbana зберігає свою сімейну модель власності.

Окрім основного пакету акцій, що належить засновникам, частки в компанії розподілені між членами родини Дольче — Доменіко, Альфонсо та їхньою сестрою Доротеєю.

Така структура дозволяє бренду зберігати середземноморську естетику та унікальний стиль, який зробив марку всесвітньо відомою з моменту її заснування в середині 80-х років.

Нагадаємо, італійський дім моди Dolce & Gabbana офіційно підтвердив відставку свого співзасновника Стефано Габбани з адміністративних посад. Дизайнер залишив крісло голови правління модного дому та аналогічну посаду в контролюючій холдинговій компанії ще 1 січня.