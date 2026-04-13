Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,46

--0,01

EUR

50,91

+0,11

Готівковий курс:

USD

43,64

43,50

EUR

51,10

50,90

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Новим співдиректором Dolce & Gabbana став ексглава Gucci: що зміниться в компанії

Dolce & Gabbana змінює структуру управління / Depositphotos

Модний дім Dolce & Gabbana офіційно оголосив про призначення Стефано Кантіно на посаду співголовного виконавчого директора після того, як співзасновник Стефано Габбана залишив посаду голови правління. 

Кантіно, який раніше обіймав керівні посади в Gucci та Prada, розділить обов'язки з Альфонсо Дольче, братом співзасновника бренду Доменіко Дольче. 

63-річний співзасновник бренду Стефано Габбана пішов у відставку з керівної посади ще в грудні минулого року.

У січні головування в правлінні перебрав на себе Альфонсо Дольче. Компанія підкреслює, що ці зміни є природною еволюцією організаційної структури і жодним чином не вплинуть на творчу роль Габбани.

Засновники залишаються діловими партнерами та основними власниками холдингу, який контролює 80% акцій модного дому.

Призначення досвідченого топменеджера зі сторони є частиною стратегічного плану Dolce & Gabbana щодо розширення своєї присутності на ринку.

Компанія прагне вийти за межі традиційного модного бренду та трансформуватися у глобального постачальника стилю життя.

Очікується, що досвід Кантіно, здобутий у найбільших конкурентів сектору люкс, допоможе бренду адаптуватися до нових економічних викликів.

Незважаючи на оновлення управлінської ланки, Dolce & Gabbana зберігає свою сімейну модель власності.

Окрім основного пакету акцій, що належить засновникам, частки в компанії розподілені між членами родини Дольче — Доменіко, Альфонсо та їхньою сестрою Доротеєю.

Така структура дозволяє бренду зберігати середземноморську естетику та унікальний стиль, який зробив марку всесвітньо відомою з моменту її заснування в середині 80-х років.

Нагадаємо, італійський дім моди Dolce & Gabbana офіційно підтвердив відставку свого співзасновника Стефано Габбани з адміністративних посад. Дизайнер залишив крісло голови правління модного дому та аналогічну посаду в контролюючій холдинговій компанії ще 1 січня.

Автор:
Тетяна Бесараб