Кінець епохи надприбутків: чому європейський люкс, автопром та готелі втрачають клієнтів

Цього року європейські бренди одягу, автовиробники та готелі засмутили інвесторів низькими прибутками. Через високу інфляцію та нестабільність у світі люди стали менше витрачати на розкіш і відпочинок, що зробило цей сектор найслабшим на ринку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

Сектори, які десятиліттями вважалися "золотими жилами" для інвесторів — виробництво розкоші, преміальних автомобілів та готельний бізнес — сьогодні демонструють найгіршу динаміку в глобальному індексі MSCI. Прибутки падають, а прогнози стають дедалі стриманішими.

За даними Bloomberg Intelligence, прибуток на акцію для індексу споживчих товарів MSCI Europe у першому кварталі впав на 12%. Це значно гірше за прогнози аналітиків, які очікували падіння лише на 2,4%.

На фоні загального зростання європейського ринку (+5,7%) люкс-сегмент виглядає "слабкою ланкою".

Покупці змушені перенаправляти кошти з розваг та дорогих аксесуарів на товари першої потреби. Крім того, війна в Ірані та конфлікт на Близькому Сході обвалили туристичні потоки, які є критично важливими для продажів люксових брендів.

Криза гігантів

Навіть лідери ринку не встояли перед кризою:

попередили про різке зниження попиту. Війна в Ірані фактично паралізувала активність у Дубаї — ключовому торговому хабі для заможних клієнтів. Hermes , який зазвичай вважається «непотоплюваним» через дефіцитність своїх товарів, також зафіксував падіння продажів та вартості акцій.

, який зазвичай вважається «непотоплюваним» через дефіцитність своїх товарів, також зафіксував падіння продажів та вартості акцій. Готельний оператор Accor SA (власник бренду Sofitel) зазнав серйозних втрат у регіоні Близького Сходу, де зосереджено близько 3% номерного фонду компанії.

Автопром під прицілом тарифів Трампа

Виробники преміальних автомобілів опинилися у «ідеальному штормі». До конкуренції з китайськими електрокарами додалася загроза нових мит від США. Дональд Трамп вже озвучив плани запровадити 25% тарифи на авто з ЄС, якщо не буде досягнуто торговельної угоди.

Поки Ferrari звітує про зниження поставок через обережність клієнтів на Близькому Сході, інші гравці намагаються адаптуватися. Porsche SE зміг утримати прибуток завдяки відходу від чистої електромобільності, а Stellantis розглядає можливість продажу заводів китайським партнерам для оптимізації витрат.

Поки ціни на нафту зростають, а воєнні конфлікти тривають, споживчий сектор залишатиметься під тиском, поступаючись прибутковістю енергетиці та виробникам чіпів, вважають аналітики.

Нагадаємо, США вводять 25% мита на автомобілі з ЄС попри торгову угоду. Президент США Дональд Трамп офіційно заявив про зростання тарифної ставки, ігноруючи попередні домовленості з Брюсселем про ставку 15%. Очікується, що нові правила можуть почати діяти вже наступного тижня.