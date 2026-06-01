Украинцы снова покупают Ferrari и Bentley: рынок ультралюксовых автомобилей почти вернулся к довоенному уровню

После резкого падения в начале полномасштабной войны сегмент ультралюксовых автомобилей в Украине постепенно восстанавливается и почти достиг довоенных показателей. Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка, которые для Delo.ua проанализировал аналитик Остап Новицкий.

Рынок еще не восстановился полностью, но тренд очень положительный

К сегменту ультрапремиальных автомобилей в исследовании отнесены Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Maybach, McLaren и Rolls-Royce. В первом квартале 2026 года в Украине впервые зарегистрировали 36 автомобилей этих марок — как новых, так и подержанных. Для сравнения, в первом квартале 2021 г. таких регистраций было 49.

Самой популярной маркой среди украинских покупателей ультралюксовых автомобилей остается Maserati — 16 автомобилей за первые три месяца 2026 года. Далее следуют Bentley (9 авто), Lamborghini (4), Aston Martin (3), McLaren (2) и Ferrari (2).

Примечательно, что после начала полномасштабной войны рынок фактически сократился вдвое. Если в 2020-2021 годах за квартал в Украине регистрировали от 50 до 70 автомобилей ультрапремиального сегмента, то в 2022 году этот показатель упал до 20-30 машин.

Однако уже с 2024 года спрос начал постепенно восстанавливаться. За 2024–2025 годы квартальные показатели выросли до 40–50 автомобилей, а в четвертом квартале 2025 года достигли 76 регистраций — самого высокого уровня за последние несколько лет.

Этот всплеск, по словам Новицкого, был частично связан с переносом спроса на конец 2025 накануне возврата НДС на электромобили.

"Если не учитывать первый квартал 2026 года, когда рынок закономерно скорректировался после ажиотажного конца 2025-го, можно говорить о постоянном восстановлении сегмента премиальных автомобилей. По объемам он уже почти вернулся к довоенным показателям", — отмечает эксперт.

Новых люксовых авто стало меньше

В то же время, структура рынка заметно изменилась. Если в первом квартале 2021 года 59% зарегистрированных ультралюксовых автомобилей были новыми, то в 2026 году ситуация противоположная — только 30% составляют новые машины, тогда как 70% приходится на импортируемые подержанные автомобили.

Однако покупатели все чаще выбирают не подержанные автомобили, а относительно "свежие" модели в возрасте до 10 лет.

Фактически украинский рынок ультрапремиума переходит от покупки новых Ferrari, Bentley или Lamborghini к более прагматичной модели – приобретение подержанных, но современных автомобилей с более низкой стоимостью входа.

Maserati опережает Bentley

Интересно, что безоговорочным лидером сегмента остается Maserati. В первом квартале 2021 года в Украине зарегистрировали 16 автомобилей этой марки, и ровно столько же – в первом квартале 2026-го.

Bentley же за этот период потеряла почти половину объемов — с 19 до 9 автомобилей.

Ferrari, напротив, улучшила результат — с одного автомобиля в первом квартале 2021 года до двух в 2026-м.

В общем, аналитики констатируют: несмотря на войну и экономическую неопределенность, спрос на ультралюксовые автомобили в Украине не исчез. Рынок адаптировался к новым условиям и все больше тяготеет к подержанным премиальным моделям, постепенно возвращаясь к объемам мирного времени.

