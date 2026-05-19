Які вживані автомобілі з США купують українці: найпопулярніші моделі

У квітні українці придбали 3,9 тис. вживаних легковиків ввезених із США, що на 0,3% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Лідирують бензинові авто

Найбільшу частку серед імпортованих авто традиційно займають бензинові моделі (55%). Електромобілі сформували 24% ринку,  гібридні авто — 13%, дизельні — 5%, ще 3% припало на машини з газобалонним обладнанням.

За даними аналітиків, середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у квітні, становив 6,5 року.

Найпопулярніші моделі

У Топ-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

  1. Ford  Escape - 423 од.;
  2. Tesla  Model Y - 279 од.;
  3. Tesla  Model 3 - 263 од.; 
  4. Nissan  Rogue - 257 од.;
  5. BMW X5 - 256 од.

Протягом першого кварталу 2026 року українці придбали 9 467 вживаних легкових автомобілів, ввезених із США. Це на 1,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше повідомлялося, що квітень став найрезультативнішим місяцем 2026 року для імпорту вживаних автомобілів в Україну, однак загальна динаміка ринку свідчить про уповільнення оновлення автопарку.

Автор:
Світлана Манько