Какие б/у автомобили из США покупают украинцы: самые популярные модели

В апреле украинцы приобрели 3,9 тыс. подержанных легковых автомобилей ввезенных из США, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Лидируют бензиновые авто

Наибольшую долю среди импортируемых автомобилей традиционно занимают бензиновые модели (55%). Электромобили сформировали 24% рынка, гибридные автомобили — 13%, дизельные — 5%, еще 3% пришлось на машины с газобаллонным оборудованием.

По данным аналитиков, средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим украинский автопарк в апреле, составил 6,5 лет.

Самые популярные модели

В Топ-5 подержанных авто, произведенных в США, попали:

Ford Escape – 423 ед.; Tesla Model Y – 279 ед.; Tesla Model 3 – 263 ед.; Nissan Rogue – 257 ед.; BMW X5 – 256 ед.

В течение первого квартала 2026 года украинцы приобрели 9 467 подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Это на 1,5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Ранее сообщалось, что апрель стал самым результативным месяцем 2026 года для импорта подержанных автомобилей в Украину, однако общая динамика рынка свидетельствует о замедлении обновления автопарка.