Львовщина опередила Киев: где в Украине активно покупают электромобили

Львовская область стала лидером по регионам Украины по количеству регистраций электромобилей в апреле 2026 года. Всего за месяц украинский автопарк пополнился 3007 автомобилями на электротяге.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Первое место заняла Львовщина, где зарегистрировали 416 электрокаров. При этом подавляющее большинство – 92% – это автомобили с пробегом.

Второе место занял Киев с показателем 318 электромобилей, из которых 55% были подержанными. В пятерку также вошли Киевская область из 225 авто, Днепропетровская область из 213 и Ровенская область с 203 зарегистрированными электрокарами.

В сегменте новых автомобилей на большинстве региональных рынков доминируют модели китайского производителя BYD. В Киеве и Днепропетровской области самой популярной новой моделью стал BYD Leopard 3, во Львовской и Киевской области больше всего регистрировали BYD Sea Lion 06, а в Ровенской лидером стал BYD E2.

Среди импортируемых подержанных электромобилей чаще всего украинцы выбирали Tesla. Модель Tesla Model Y стала бестселлером во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях, в столице лидировала Tesla Model 3, а в Ровенской области самым популярным электромобилем с пробегом остался Nissan Leaf.

Тенденция свидетельствует, что спрос на электромобили в Украине продолжает смещаться в сторону моделей из Китая и подержанных автомобилей из США.

Заметим, апрель стал самым результативным месяцем 2026 для импорта подержанных автомобилей в Украину, однако общая динамика рынка свидетельствует о замедлении обновления автопарка.