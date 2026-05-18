Львівщина випередила Київ: де в Україні найактивніше купують електромобілі

Львівська область стала лідером серед регіонів України за кількістю реєстрацій електромобілів у квітні 2026 року. Загалом за місяць український автопарк поповнився 3007 автомобілями на електротязі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Перше місце посіла Львівщина, де зареєстрували 416 електрокарів. При цьому переважна більшість — 92% — це автомобілі з пробігом.

Друге місце посів Київ із показником 318 електромобілів, із яких 55% були вживаними. До п'ятірки також увійшли Київська область із 225 авто, Дніпропетровська область із 213 та Рівненська область із 203 зареєстрованими електрокарами.

У сегменті нових автомобілів на більшості регіональних ринків домінують моделі китайського виробника BYD. У Києві та Дніпропетровській області найпопулярнішою новою моделлю став BYD Leopard 3, на Львівщині та Київщині найбільше реєстрували BYD Sea Lion 06, а на Рівненщині лідером став BYD E2.

Серед імпортованих вживаних електромобілів найчастіше українці обирали Tesla. Модель Tesla Model Y стала бестселером у Львівській, Київській та Дніпропетровській областях, у столиці лідирувала Tesla Model 3, а на Рівненщині найпопулярнішим електромобілем з пробігом залишився Nissan Leaf.

Тенденція свідчить, що попит на електромобілі в Україні продовжує зміщуватися у бік моделей із Китаю та вживаних авто зі США.

Зауважимо, квітень став найрезультативнішим місяцем 2026 року для імпорту вживаних автомобілів в Україну, однак загальна динаміка ринку свідчить про уповільнення оновлення автопарку.