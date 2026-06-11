Украинцы массово пересаживаются на гибриды: продажи электрокаров в салонах упали почти втрое

Украинский рынок автомобилей в 2026 году демонстрирует неожиданный тренд: покупатели новых машин все чаще выбирают гибриды вместо электромобилей. В то же время на вторичном рынке ситуация противоположная — спрос на подержанные электрокары стремительно растет.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка, которые для Delo.ua проанализировал аналитик Остап Новицкий.

Гибриды вытесняют электромобили из автосалонов

Доля гибридных автомобилей среди новых легковых автомобилей, по данным исследования, выросла с 24,3% в январе до 33,4% в апреле 2026 года. В то же время доля электромобилей на первичном рынке сократилась с 18% до 8,9%.

Фактически за несколько месяцев сегмент новых электрокаров потерял более половины своей доли рынка. Впрочем, как отмечает Остап Новицкий, причина не в том, что украинцы разочаровались в электротранспорте.

"Это не изменение предпочтений покупателей, а реакция на новые правила игры. Возврат НДС на электромобили с 1 января 2026 существенно повысило их стоимость. Дополнительно повлияли новые ограничения на экспорт автомобилей из Китая, который был одним из главных источников поставки электрокаров в Украину", — объясняет эксперт.

Кроме того, значительная часть спроса была реализована еще в конце 2025 года, когда покупатели спешили приобрести электромобили к налоговым изменениям.

На вторичном рынке электрокары переживают бум

Несмотря на спад в сегменте новых авто, рынок подержанных электромобилей демонстрирует совсем другую динамику. Если в январе электрокары занимали 5% всех первых регистраций подержанных легковушек, то в апреле их доля выросла до 9,1%.

Для сравнения доля гибридов на вторичном рынке увеличилась лишь с 2,9% до 3,7%. По словам Новицкого, главным драйвером этого тренда стало подорожание бензина и дизельного горючего.

"Стоимость километра пробега на электротяге сегодня становится более весомым аргументом, чем неудобства с зарядной инфраструктурой. Особенно это касается современных электромобилей с батареями на 50-60 кВт-ч и более", — отмечает он.

Такие автомобили позволяют совершать межобластные поездки без постоянного поиска зарядных станций и значительно снижают эксплуатационные расходы.

Рынок разделился по уровню доходов

Сегодня украинский рынок альтернативного транспорта фактически разделился на два сегмента, отмечают аналитики.

Покупатели новых автомобилей чаще выбирают гибриды, сочетающие экономичность с независимостью от зарядной инфраструктуры.

В то же время покупатели подержанных машин все чаще переходят сразу на электромобили, минуя промежуточный этап гибридизации. Таким образом, массового возврата от электромобилей к двигателям внутреннего сгорания нет.

"На первичном рынке произошла лишь структурная корректировка из-за подорожания электрокаров. А на вторичном рынке тренд вообще противоположный — люди переходят с бензиновых и дизельных автомобилей непосредственно на электротягу", — говорит Новицкий.

Почему бизнес и водители выбирают гибриды

Главным преимуществом гибридных автомобилей эксперт называет сочетание экономичности и автономности. Современный гибрид или плагин-гибрид способен потреблять около 5 литров горючего на 100 км в городском цикле, в то же время не нуждаясь в зарядных станциях для дальних поездок.

Дополнительным аргументом остается высокая ликвидность таких автомобилей на вторичном рынке. Особенно это актуально на фоне высоких цен на топливо, которые сегодня влияют на решения покупателей гораздо сильнее, чем риски отключений электроэнергии или возможные атаки на энергетическую инфраструктуру.

"Покупателей больше пугают цифры на стелах АЗС, чем графики отключений света. Именно поэтому они ищут максимально экономичные решения – либо гибриды среди новых авто, либо электромобили на вторичном рынке", – заключает Остап Новицкий.

Напомним, рынок ультралюксовых автомобилей почти вернулся к довоенному уровню.