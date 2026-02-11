Запланована подія 2

У Glovo произошел технический сбой: компания обещает вернуть все некорректно списанные чаевые

Glovo
У Glovo произошел технический сбой. Фото: facebook.com/GlovoAppUA

Вечером 11 февраля в работе сервиса быстрой курьерской доставки товаров и еды Glovo зафиксирован технический сбой. Пользователям в разных странах, в том числе и в Украине, была некорректно списана сумма чаевых для курьеров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании отметили, что ситуация уже исправлена, а также пообещали вернуть пользователям излишне списанные средства.

"Мы искренне извиняемся за эту ситуацию и понимаем ваше возмущение. Наши технические специалисты уже устранили эту ошибку . Все излишне списанные средства будут возвращены пользователям в полном объеме. Мы обязательно сообщим о полном разрешении ситуации и завершении процесса возврата средств", - отметили в Glovo.

Какие суммы были списаны?

Украинские пользователи сервиса в социальных сетях сообщают о значительных суммах списания чаевых – от 5 до 10 тысяч гривен. Служба поддержки сервиса проблему решить сразу не смогла.

Заметим, за период декабря 2025 г. до января 2026 г. спрос на услуги компании Glovo вырос на 7,7%, а средний чек заказа за год вырос более чем на 20%. Люди все реже выбирают фастфуд и чаще заказывают горячие комплексные обеды, супы и основные блюда, которые фактически заменяют домашнюю пищу.

Автор:
Татьяна Ковальчук