В правительстве хотят повысить акцизы на сигареты, горючее и алкоголь для гармонизации с нормами ЕС

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Кабинет министров зарегистрировал законопроекты, предусматривающие повышение акцизов на алкоголь, горючее и табачные изделия для приведения законодательства Украины в соответствие с нормами Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на соответствующие проекты законов на сайте парламента.

Сообщается, что для всех подакцизных товаров установлен график ежегодного повышения ставок до 2028 года.

Да, акциз на табачные изделия приравняют к евро. Ставка налога будет постепенно расти до 90 евро за 1000 сигарет.

Ранее РБК-Украина писала, что акциз на бензин поднимется с 215,5 евро за 1000 литров до 359 евро, на дизтопливо он вырастет со 139,5 до 330, а на сжиженный автомобильный газ – с 52 до 70 евро.

Также предполагается увеличение акцизов на промежуточные алкогольные продукты с 8,42 до 12,23 грн/литр.

По прогнозам правительства, эти меры позволят обеспечить дополнительные поступления в госбюджет.

Кабмин рассчитывает, что привязка акцизов на табачные изделия в евро позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет: в 2025 году на 612 млн грн, в 2026 году – на 5,001 млрд грн, в 2027 году – на 9,379 млрд грн, в 2028 году на 13,852 млрд. грн.

Нововведение позволит собрать дополнительно около 1,6 миллиарда гривен ежемесячно от реализации горючего и 4,5 миллиона гривен от продажи промежуточных продуктов.

Правительство рассчитывает, что повышение акцизов важно для поддержки сектора обороны и безопасности.