Наближаємось до "еАкцизу": Мінцифри розробило технічні вимоги до системи

Міністерство цифрової трансформації розробило та опублікувало технічні вимоги для створення системи обігу алкогольних і тютюнових виробів "еАкциз".

Про це повідомила пресслужба міністерства.

"Активно працюємо над упровадженням "еАкцизу". Розробили та опублікували технічні вимоги для створення системи обігу алкогольних і тютюнових виробів. Там українці можуть ознайомитися із функціоналом майбутньої системи та механізмом розрахунків акцизного податку", - йдеться в повідомленні.

Навіщо потрібні технічні вимоги до системи

Технічні вимоги встановлюють мету, завдання та умови для створення й введення в експлуатацію інформаційно-комунікаційної системи "Електронна система обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах".

У них міститься інформація про призначення та мету розробки Електронної системи; функціонал, який має забезпечувати Електронна система; механізм, згідно з яким відбуваються розрахунки в Електронній системі; механізм та принципи взаємодії системи "еАкциз" з економічними операторами та державними органами; перелік бажаних компонентів тощо.

Детальніше про вимоги можна дізнатися за посиланням.

У Мінцифри зазначають, що "еАкциз" допоможе бізнесу захистити свій товар від фальсифікації, суттєво спростить процедуру отримання акцизних марок без зайвих візитів до податкової та паперової тяганини, саме тому діалог між бізнесом і державою — один із пріоритетів проєкту.

Нагадаємо, Кабінет міністрів зареєстрував законопроекти, що передбачають підвищення акцизів на алкоголь, пальне та тютюнові вироби для приведення законодавства України у відповідність із нормами Євросоюзу.

Додамо, що бізнес не підтримує пропозицію визначення євро грошовою одиницею виміру ставки акцизного податку на тютюнові вироби. У ЄБА це пояснюють тим, що це може призвести до зменшення обсягів легального виробництва і податкових надходжень до держбюджету.

В Україні запровадять електронну акцизну марку

Нагадаємо, Верховна Рада України у другому читанні та в цілому прийняла законопроєкт №8287 "про забезпечення електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах". Основна зміна полягає в тому, що в Україні запровадять електронну акцизну марку.

Електронний акциз буде представлений у вигляді QR-коду. Раніше виробники тютюнових виробів зазначали, що, вважають, що цей підхід не відповідає європейському законодавству.

З 1 січня 2025 року електронна система почне працювати на повну. Тому повністю скасують маркування звичайними марками акцизного податку алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет.

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