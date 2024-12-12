У Раді заявили, що роздрібні продажі горілки в Україні зросли на 34% у 2024 році

Детінізація сприяла зростанню легального обігу алкоголю, що також відобразилося на збільшенні надходжень акцизного податку. Роздрібна торгівля горілкою в Україні зросла на 34% лише з початку цього року.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час виступу на панелі "Стратегії зростання" на GET Business Festival 2024, передає кореспондент Delo.ua.

"Люди не почали більше пити точно, і людей не збільшилося. На жаль, навпаки. Але детінізація вона має такий ефект", – зауважив він.

Гетманцев вказав і на значний успіх у боротьбі з нелегальним ринком тютюнових виробів. Він посилається на дослідження компанії Kantar, згідно з яким, тіньовий ринок тютюну за рік скоротився з 25% до 12,6%.

"Ми прикрили тіньовий ринок більше ніж на 10% менш ніж за рік. Це дуже класні цифри", – прокоментував Гетманцев і назвав боротьбу з "тінню" в цьому секторі трилером з різноманітними перепадами і драматургією.

Зауважимо, раніше Гетманцев розповідав, що за перші 10 місяців 2024 року надходження від акцизів та податку на додану вартість із сектору лікеро-горілчаної продукції суттєво зросли, перевищивши на 43,5% показники аналогічного періоду 2021 року.

Зрушення в інших сферах

Голова фінкомітету також повідомив про збільшення обсягів легальної торгівлі іншими підакцизними товарами, зокрема паливом. Хоча зростання не є значним, спостерігається позитивна динаміка: збільшення кількості фіскальних чеків, їх сум та обсягів торгівлі.

"Торгівля не росте як на дріжджах, але ми маємо плюс в легальних продажах і зростанні кількості чеків", – підкреслив він.

Гетманцев додає, що якщо порівнювати надходження ПДВ у 2021 році, коли не було катастрофічного падіння економіки, пов’язаного з повномасштабним вторгненням, то можна спостерігати, що тоді на 73% було менше надходжень ПДВ, ніж у 2024 році. Це говорить про те, що детінізація відбулася, а "тінь" ПДВ зменшилася.

На його думку, в Україні залишилися переважно "високоінтелектуальні" способи ухилення від сплати податків. Держава планує продовжувати активну боротьбу з цими схемами, щоб забезпечити справедливість і прозорість у фінансовій сфері.

Зауважимо, за словами Гетманцева, в Україні наразі не планують зменшувати ставки акцизу на скраплений балонний (соціальний) газ. Оскільки його обсяги мізерні, тому ця тема навіть не розглядається.

Додамо, що після впровадження заходів з детінізації ринку алкогольних напоїв платежі до бюджету за сім місяців 2024 року зросли майже на 20% у порівнянні з тим же періодом 2023 року, що становить додаткові 1,1 мільярда гривень.