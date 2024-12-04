Гетманцев розповів, чи планують зменшувати акциз на балонний газ

В Україні не планують диференціацію ставки акцизу у бік зменшення на скраплений балонний (соціальний) газ.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише enkorr.ua.

За його словами, зміни в оподаткуванні соціального скрапленого газу не буде. Як пояснив нардеп, його обсяги мізерні, тому ця тема навіть не розглядається.

Як розповів Гетманцев, запитів від гравців, які працюють на цьому ринку, на рахунок зменшення акцизу він не отримував.

Зауважимо, наразі ставка акцизного податку на автомобільний скраплений газ і балонний, який здебільшого використовується для побутових потреб населення, становить €148/1 000 л.

З 2025 року вона зросте до €173/1 000 л, з 2026 року — до €198/1 000 л, з 2027 року — до €223/1 000 л, з 2028 року — до €250/1 000 л.

Зауважимо, жителі Донеччини, Сумщини та Харківщини будуть отримувати газ у балонах як гуманітарну допомогу.