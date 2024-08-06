Мешканці трьох областей отримають газ у балонах як гуманітарну допомогу

Жителі Донеччини, Сумщини та Харківщини, у межах експериментального проєкту, будуть отримувати газ у балонах як гуманітарну допомогу.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, для жителів Донеччини, Сумщини та Харківщини діятиме експериментальний проєкт, завдяки якому вони зможуть отримувати газ у балонах як гуманітарну допомогу.

Шмигаль зазначив, що відповідне рішення прийнято за результатами виїзних засідань у прифронтові громади, де представники уряду зібрали значний обсяг проблематики.

Як уточнив постійний представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, погоджено пропозицію Міністерства енергетики стосовно реалізації протягом 2024-2025 років експериментального проекту щодо розподілу гуманітарної допомоги, що надходить у вигляді скрапленого газу для задоволення потреб побутових споживачів в умовах воєнного стану.

"Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту. Визначено отримувачами гуманітарної допомоги, що надходить у вигляді скрапленого газу для задоволення потреб побутових споживачів в умовах воєнного стану, Донецьку, Сумську, Харківську і Херсонську обласні військові адміністрації", - зазначив він.

Мешканці прифронтових громад зможуть безплатно заготовляти дрова

Нагадаємо, Уряд також затвердив постанову, завдяки якій мешканці прифронтових громад зможуть безплатно заготовляти дрова для домашніх потреб.

Заготівлю можна буде здійснювати тільки за умови, що перебування на відповідних лісових ділянках є безпечним і території очищені від вибухонебезпечних предметів. Місцеві військові адміністрації та органи місцевого самоврядування інформуватимуть населення про можливість самостійної лісозаготівлі.

Ця норма буде діяти під час правового режиму воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення або скасування.

Також уряд ухвалив рамкову Концепцію державної програми комплексного водозабезпечення для дев’яти регіонів, які найбільше постраждали від бойових дій. Зазначається, що на її основі найближчим часом буде розроблено відповідну програму.