Сезон без графіків: чому перестали відключати світло та коли почнуть знову

З 30 липня Україна живе без відключень електроенергії . Головними факторами які дозволили енергетикам відмовитись від відключень стало закінчення аномальної спеки та виведення з ремонтів енергоблоків атомних електростанцій. Проте з осіннім похолоданням графіки можуть повернутись. Їх тривалість залежатиме від того наскільки вдасться відновити пошкоджені електростанції та збільшити ліміти імпорту.

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко каже, що за останній тиждень середня добова температура знизилась на 8°C, що дозволило знизити споживання електроенергії в системі на 10-15%. До цього ж з ремонтів вийшов один атомний енергоблок та енергоблоки на інших видах генерації.

У серпні очікується вихід з ремонту одного атомного енергоблока потужністю 1 ГВт і ще один енергоблок на 440 МВт піде в ремонт. Але в цілому баланс буде позитивний — понад 500 МВт додасться в систему і це покращить ситуацію Володимир Омельченко Директор енергетичних програм "Центру Разумкова"

При цьому експерт зауважує, що графіки можуть повернутися в будь-який момент, якщо масовані обстріли росіянами енергосистеми відновляться.

Чого очікувати восени

Радник прем'єр-міністра з питань енергетики Юрій Бойко розповів, що без відключень Україна проживе ще три місяці, тобто з серпня по жовтень. В цей період відключення можливі, але вони не будуть тривалими.

Все, поки що, рухається в рамках тих оцінок, які давали енергетики ще у травні. Ми з вами увійшли в період, коли електроенергії стало більше, температура впала, відповідно – знизилось споживання. Будучи, на жаль, погодозалежними, ми перебуваємо у відносному балансі. Якщо не буде зовнішніх впливів, я думаю, що ми у цьому балансі (а це означає, що якщо якісь обмеження і будуть виникати, то вони будуть незначними) повинні прожити наступні мінімум три місяці Юрій Бойко Радник прем'єр-міністра з питань енергетики

Голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Валерій Тарасюк вважає, що відключення можуть повернутися в листопаді. Вересень і жовтень традиційно характеризуються найменшим споживанням електроенергії, тому в цей період можуть взагалі не бути відключення.

На думку голови НКРЕКП, липень за рівнем споживання електроенергії можна порівняти з зимою, тобто Україна вже мала репетицію одного з найгірших сценаріїв. Нагадаємо, що у розпал спеки у липні відключення були наймасованішими. Одночасно відключали по чотири черги абонентів електромереж з шести, сім годин з дев'яти споживачі були без електропостачання навіть уночі.

Важко спрогнозувати точний дефіцит. Ми не знаємо, наскільки холодною буде зима, скільки додаткової потужності вдасться ввести в експлуатацію, а також якими будуть обстріли енергетичної інфраструктури Валерій Тарасюк Голова НКРЕКП

Аналітикиня консалтингової компанії ExPro Electricity Дар’я Орлова дає більш оптимістичний прогноз. Вона вважає, що через відновлення пошкоджених електростанцій, та побудову нової генерації з листопада відключення повернуться, проте ситуація буде дещо краща ніж у липні.

Ситуація буде краща ніж у липні, оскільки будуть працювати усі атомні енергоблоки, виведуть з ремонту частину генерації яка була пошкоджена після обстрілів. До того ж можуть збільшити ліміти імпорту. Зараз про це дуже обережно говорять, щоб не дуже давати надію людям, бо якщо будуть нові масовані атаки та нові руйнування генерації, дефіцит знову може стати критичним Дар'я Орлова Аналітик консалтингової компанії ExPro Electricity

Вона додає, що ситуація багато в чому залежатиме від погодних умов: якщо взимку будуть сильні холоди споживання електроенергії зросте, а значить зросте дефіцит в енергосистемі й відключення стануть тривалішими.

Омельченко прогнозує, що за позитивного сценарію з листопада відключення за графіками триватимуть 4 години на добу, при похолоданні — 8 годин на добу, а в січні, коли погода буде найхолоднішою світла не буде до 12 годин на добу. Проте додав, що багато залежатиме від спроможності відновити пошкоджену генерацію.

За словами колишньої очільниці Міненерго Ольги Буславець, взимку коли споживання досягає максимуму в енергосистемі збережеться дефіцит щонайменше 30%, який імпорт не зможе покрити повною мірою, за умови що наявна генерація працюватиме. Для того, щоб зменшити дефіцит не необхідно ще додатково відремонтувати й ввести в роботу щонайменше 1-2 ГВт ТЕС та ТЕЦ. Окрім цього, розширення міждержавних перетинів хоча б до 2,2 ГВт з сьогоднішнього 1,7 ГВт теж дозволить знизити дефіцит.

В коментарі Delo.ua Буславець зауважила що наразі прогнозувати якими будуть відключення взимку важко. Це залежатиме від таких факторів, як розширення міждержавних перетинів, запуску громадами та бізнесом нової розподіленої генерації, ціна електроенергії для промисловості та чи не вплине це на скорочення виробництва, а також можливих нових атак на енергосистему.

Колишня міністерка додала, що з настанням реальних холодів з листопада і протягом зими дефіцит в енергосистемі буде не гіршим ніж він був у липні.

Однак за будь-яких обставин, проблеми в енергосистемі ще надовго. У своєму новому інфляційному звіті Національний банк погіршив прогноз щодо дефіциту електроенергії в Україні. Так за оцінкою НБУ у 2024 році дефіцит електроенергії зросте до 7%, хоча до цього очікувалось 5%. У 2025 році прогнозується дефіцит на рівні 8% (попередня оцінка - 4%), а у 2026 — майже 5%, хоча до цього дефіциту не очікувався взагалі.

Тож у найближчі кілька років українцям варто готуватися до періодичних сезонів з графіками та сезонів без графіків. А масові інвестиції громадян та бізнесу в сонячні панелі, генератори та портативні зарядні станції, як і відповідні урядові програми повністю себе виправдають.