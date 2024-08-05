Сезон без графиков: почему перестали отключать свет и когда начнут снова

С 30 июля Украина живет без отключений электроэнергии . Главными факторами, которые позволили энергетикам отказаться от отключений, стало окончание аномальной жары и выведение из ремонтов энергоблоков атомных электростанций. Однако с осенним похолоданием графики могут вернуться. Их продолжительность будет зависеть от того, насколько удастся восстановить поврежденные электростанции и увеличить лимиты импорта.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко говорит, что за последнюю неделю средняя суточная температура снизилась на 8°C, что позволило снизить потребление электроэнергии в системе на 10-15%. К этому из ремонтов вышел один атомный энергоблок и энергоблоки на других видах генерации.

В августе ожидается выход из ремонта одного атомного энергоблока мощностью 1 ГВт и еще один энергоблок на 440 МВт уйдет в ремонт. Но в целом баланс будет положительным — более 500 МВт прибавится в систему и это улучшит ситуацию Владимир Омельченко Директор энергетических программ "Центра Разумкова"

При этом эксперт отмечает, что графики могут вернуться в любой момент, если массированные обстрелы россиянами возобновятся энергосистемы.

Чего ждать осенью

Советник премьер-министра по вопросам энергетики Юрий Бойко рассказал, что без отключений Украина проживет еще три месяца, то есть с августа по октябрь. В этот период отключения возможны, но они не будут продолжительными.

Все пока движется в рамках тех оценок, которые давали энергетики еще в мае. Мы с вами вошли в период, когда электроэнергии стало больше, температура упала, соответственно снизилось потребление. Будучи, к сожалению, погодозависимыми, мы находимся в относительном балансе. Если не будет внешних воздействий, я думаю, что мы в этом балансе (а это значит, что если какие-то ограничения и будут возникать, то они будут незначительны) должны прожить следующие минимум три месяца Юрий Бойко Советник премьер-министра по вопросам энергетики

Председатель Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк считает, что отключения могут вернуться в ноябре. Сентябрь и октябрь традиционно характеризуются минимальным потреблением электроэнергии, поэтому в этот период могут вообще не быть отключения.

По мнению главы НКРЭКУ, июль по уровню потребления электроэнергии сравним с зимой, то есть Украина уже имела репетицию одного из худших сценариев. В разгар жары в июле отключения были самыми массированными. Одновременно отключали по четыре очереди абонентов электросетей из шести, семь часов из девяти потребители были без электроснабжения даже ночью.

Трудно спрогнозировать точный дефицит. Мы не знаем, насколько холодной будет зима, сколько дополнительной мощности удастся ввести в эксплуатацию, а также какими будут обстрелы энергетической инфраструктуры Валерий Тарасюк Председатель НКРЭКУ

Аналитик консалтинговой компании ExPro Electricity Дарья Орлова дает более оптимистичный прогноз. Она считает, что из-за восстановления поврежденных электростанций и построения новой генерации с ноября отключения вернутся, однако ситуация будет несколько лучше, чем в июле.

Ситуация будет лучше, чем в июле, поскольку будут работать все атомные энергоблоки, выведут из ремонта часть генерации, которая была повреждена после обстрелов. К тому же, могут увеличить лимиты импорта. Сейчас об этом очень осторожно говорят, чтобы не очень давать надежду людям, потому что, если будут новые массированные атаки и новые разрушения генерации, дефицит снова может стать критическим Дарья Орлова Аналитик консалтинговой компании ExPro Electricity

Она добавляет, что ситуация во многом будет зависеть от погодных условий: если зимой будут сильные холода потребление электроэнергии вырастет, а значит, вырастет дефицит в энергосистеме и отключения станут продолжительнее.

Омельченко прогнозирует, что при положительном сценарии с ноября отключения по графикам будут продолжаться 4 часа в сутки, при похолодании — 8 часов в сутки, а в январе, когда погода будет самой холодной, света не будет до 12 часов в сутки. Однако добавил, что многое будет зависеть от возможности восстановить поврежденную генерацию.

По словам бывшей главы Минэнерго Ольги Буславец, зимой когда потребление достигает максимума в энергосистеме сохранится дефицит не менее 30%, который импорт не сможет покрыть в полной мере, при условии, что существующая генерация будет работать. Для того чтобы уменьшить дефицит, необходимо еще дополнительно отремонтировать и ввести в работу по меньшей мере 1-2 ГВт ТЭС и ТЭЦ. Кроме того, расширение межгосударственных сечений хотя бы до 2,2 ГВт с сегодняшнего 1,7 ГВт тоже позволит снизить дефицит.

В комментарии Delo.ua Буславец отметила, что сейчас прогнозировать какими будут отключения зимой трудно. Это будет зависеть от таких факторов, как расширение межгосударственных сечений, запуска общинами и бизнесом новой распределенной генерации, цена электроэнергии для промышленности и не повлияет ли это на сокращение производства, а также возможных новых атак на энергосистему.

Бывшая министр добавила, что с наступлением реальных холодов с ноября и в течение зимы дефицит в энергосистеме будет не хуже, чем он был в июле.

Однако при любых обстоятельствах проблемы в энергосистеме еще надолго. В своем новом инфляционном отчете Национальный банк ухудшил прогноз по дефициту электроэнергии в Украине. Так, по оценке НБУ в 2024 году дефицит электроэнергии вырастет до 7%, хотя до этого ожидалось 5%. В 2025 году прогнозируется дефицит на уровне 8% (предварительная оценка – 4%), а в 2026 – почти 5%, хотя до этого дефицита не ожидался вообще.

Поэтому в ближайшие несколько лет украинцам следует готовиться к периодическим сезонам с графиками и без графиков. А массовые инвестиции граждан и бизнеса в солнечные панели, генераторы и портативные зарядные станции, как и соответствующие правительственные программы, полностью себя оправдают.