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Сезон без графиков: почему перестали отключать свет и когда начнут снова
С 30 июля Украина живет без отключений электроэнергии. Главными факторами, которые позволили энергетикам отказаться от отключений, стало окончание аномальной жары и выведение из ремонтов энергоблоков атомных электростанций. Однако с осенним похолоданием графики могут вернуться. Их продолжительность будет зависеть от того, насколько удастся восстановить поврежденные электростанции и увеличить лимиты импорта.
Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко говорит, что за последнюю неделю средняя суточная температура снизилась на 8°C, что позволило снизить потребление электроэнергии в системе на 10-15%. К этому из ремонтов вышел один атомный энергоблок и энергоблоки на других видах генерации.
При этом эксперт отмечает, что графики могут вернуться в любой момент, если массированные обстрелы россиянами возобновятся энергосистемы.
Чего ждать осенью
Советник премьер-министра по вопросам энергетики Юрий Бойко рассказал, что без отключений Украина проживет еще три месяца, то есть с августа по октябрь. В этот период отключения возможны, но они не будут продолжительными.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Председатель Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк считает, что отключения могут вернуться в ноябре. Сентябрь и октябрь традиционно характеризуются минимальным потреблением электроэнергии, поэтому в этот период могут вообще не быть отключения.
По мнению главы НКРЭКУ, июль по уровню потребления электроэнергии сравним с зимой, то есть Украина уже имела репетицию одного из худших сценариев. В разгар жары в июле отключения были самыми массированными. Одновременно отключали по четыре очереди абонентов электросетей из шести, семь часов из девяти потребители были без электроснабжения даже ночью.
Аналитик консалтинговой компании ExPro Electricity Дарья Орлова дает более оптимистичный прогноз. Она считает, что из-за восстановления поврежденных электростанций и построения новой генерации с ноября отключения вернутся, однако ситуация будет несколько лучше, чем в июле.
Она добавляет, что ситуация во многом будет зависеть от погодных условий: если зимой будут сильные холода потребление электроэнергии вырастет, а значит, вырастет дефицит в энергосистеме и отключения станут продолжительнее.
Омельченко прогнозирует, что при положительном сценарии с ноября отключения по графикам будут продолжаться 4 часа в сутки, при похолодании — 8 часов в сутки, а в январе, когда погода будет самой холодной, света не будет до 12 часов в сутки. Однако добавил, что многое будет зависеть от возможности восстановить поврежденную генерацию.
По словам бывшей главы Минэнерго Ольги Буславец, зимой когда потребление достигает максимума в энергосистеме сохранится дефицит не менее 30%, который импорт не сможет покрыть в полной мере, при условии, что существующая генерация будет работать. Для того чтобы уменьшить дефицит, необходимо еще дополнительно отремонтировать и ввести в работу по меньшей мере 1-2 ГВт ТЭС и ТЭЦ. Кроме того, расширение межгосударственных сечений хотя бы до 2,2 ГВт с сегодняшнего 1,7 ГВт тоже позволит снизить дефицит.
В комментарии Delo.ua Буславец отметила, что сейчас прогнозировать какими будут отключения зимой трудно. Это будет зависеть от таких факторов, как расширение межгосударственных сечений, запуска общинами и бизнесом новой распределенной генерации, цена электроэнергии для промышленности и не повлияет ли это на сокращение производства, а также возможных новых атак на энергосистему.
Бывшая министр добавила, что с наступлением реальных холодов с ноября и в течение зимы дефицит в энергосистеме будет не хуже, чем он был в июле.
Однако при любых обстоятельствах проблемы в энергосистеме еще надолго. В своем новом инфляционном отчете Национальный банк ухудшил прогноз по дефициту электроэнергии в Украине. Так, по оценке НБУ в 2024 году дефицит электроэнергии вырастет до 7%, хотя до этого ожидалось 5%. В 2025 году прогнозируется дефицит на уровне 8% (предварительная оценка – 4%), а в 2026 – почти 5%, хотя до этого дефицита не ожидался вообще.
Поэтому в ближайшие несколько лет украинцам следует готовиться к периодическим сезонам с графиками и без графиков. А массовые инвестиции граждан и бизнеса в солнечные панели, генераторы и портативные зарядные станции, как и соответствующие правительственные программы, полностью себя оправдают.