Следующие три месяца могут пройти с минимальными отключениями света – советник премьера

Если новых атак на энергетическую инфраструктуру не будет, Украина может рассчитывать на стабильное энергоснабжение с минимальными ограничениями в течение следующих трех месяцев. Об этом сообщил советник премьер-министра по вопросам энергетики Юрий Бойко в эфире "Киев-24"

По его словам, из-за благоприятных погодных условий и снижения температуры воздуха объемы производства электроэнергии увеличились, и сейчас Украина находится в состоянии относительного энергетического равновесия.

“Мы, к сожалению, погодозависимы и сегодня в относительном балансе. Если не будет внешних влияний, мы в этом относительном балансе... должны прожить следующие минимум три месяца”, – прогнозирует Бойко.

Он добавил, что если ограничения электроэнергии в эти дни и будут возникать, то они будут носить незначительный характер.

Напомним, согласно заявлению главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, осенью дефицит электроэнергии в Украине должен быть незначительным, тогда как зимой он может походить на то, что наблюдался в июле.

Тарасюк отметил, что сентябрь и октябрь традиционно имеют меньше потребления электроэнергии, поэтому в эти месяцы возможно отсутствие отключений.

Добавим, что глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что самый сложный период лета уже позади. По его словам, ситуация с энергоснабжением существенно улучшилась. Он также рассказывал, что ситуация в украинской энергосистеме постепенно начнет улучшаться в конце июля, а если не будет новых массированных атак, то в сентябре-октябре появятся неплохие шансы избегать отключений.

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