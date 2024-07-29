В НКРЭКУ оценили масштабы возможных отключений света осенью и зимой

Осенью дефицит электроэнергии в Украине должен быть незначительным, а зимой может походить на тот, который наблюдался в июле.

Об этом заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в интервью Forbes Ukraine .

Известно, что в июле Украина сталкивалась с массовыми отключениями электроэнергии: почти каждый день одновременно действовали три-четыре очереди отключений, а в некоторых районах Киева света могло не быть до 18 часов в сутки.

По словам Тарасюка, сентябрь и октябрь традиционно характеризуются минимальным потреблением электроэнергии, поэтому в этот период могут вообще не быть отключения.

По словам главы НКРЭКУ, июль по уровню потребления электроэнергии сравним с зимой, то есть Украина уже имела репетицию одного из худших сценариев.

"Трудно спрогнозировать точный дефицит. Мы не знаем, насколько холодной будет зима, сколько дополнительной мощности удастся ввести в эксплуатацию, а также какими будут обстрелы энергетической инфраструктуры", – добавил Тарасюк.

Добавим, что глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что самый сложный период лета уже позади. По его словам, ситуация с энергоснабжением существенно улучшилась. Он также рассказывал, что ситуация в украинской энергосистеме постепенно начнет улучшаться в конце июля, а если не будет новых массированных атак, то в сентябре-октябре появятся неплохие шансы избегать отключений.

Украинцы смогут самостоятельно снабжать себя электроэнергией

Украинцы смогут самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией. Соответствующие шаги по стимулированию развития альтернативных источников электроэнергии и перехода домохозяйств на альтернативные источники энергопотребления презентовало правительство во время заседания Конгресса местных и региональных властей.

В частности, каждый украинец, желающий приобрести и установить солнечные, ветровые электростанции вместе с системами накопления электроэнергии, сможет получить кредит под 0%. Государство полностью компенсирует процентную ставку.

По этой программе можно приобрести станции мощностью до 10 кВт. Максимальная сумма кредита может составлять до 480 тысяч гривен, а срок кредитования увеличен до 10 лет.

Отдельно предусмотрена программа для Объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) на внедрение энергоэффективности и построение альтернативной генерации.

Кроме этого, ОСМД могут получить компенсацию до 1 млн грн за установку солнечных электростанций и до 2 млн. грн. за установку тепловых насосов для отопления.

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