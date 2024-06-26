НКРЭКУ приняла постановление, которое поможет находить средства для построения распределенной генерации

НКРЭКУ позволило компании "Укрэнерго" покупать вспомогательные услуги на срок до 5-ти лет. Это поможет инвесторам в распределенную генерацию находить средства для ее построения.

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Об этом сообщило "Укрэнерго" в Facebook.

"Сегодня был сделан значительный шаг к развитию нового современного децентрализованного поколения. Национальный регулятор (НКРЭКУ) позволил "Укрэнерго" заключать договоры на предоставление вспомогательных услуг сроком до 5-ти лет", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" объясняют, что вспомогательные услуги – это готовность электростанции к изменению мощности производства. по команде диспетчера. Таким образом, обеспечиваются стабильность работы энергосистемы. "Укрэнерго" как оператор системы передачи заключает соответствующий договор и покупает эту услугу у компаний-производителей электроэнергии.

В компании отмечают, что до принятия соответствующего решения такие договоры можно было заключать максимум на 1 год, и электростанция должна была начать оказывать услугу сразу после заключения контракта.

"То есть инвестор должен сначала построить новый объект генерации, а затем ежегодно перезаключать договор на предоставление услуги. Это значительно усложняло просчет окупаемости проектов по построению новых мощностей и негативно влияло на их инвестиционную привлекательность", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

Сообщается, что по новым правилам, утвержденным Регулятором, инвестор может заключить с "Укрэнерго" контракт на продажу вспомогательных услуг сроком до 5 лет с отсрочкой предоставления такой услуги до 3-х. Это позволит компаниям получить кредиты в банках под договор и построить мощности, спрос на которые уже гарантирован.

По словам главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, среднегодовые цены на вспомогательные услуги в большинстве стран Европы говорят о том, что Украина в этом аспекте является премиальным рынком.

"И будет им, очевидно, оставаться еще некоторое время. Спасибо членам НКРЭКУ за то, как много сделано для того, чтобы построить новую генерацию вместе с нами и другими участниками рынка", - отметил он.

Он добавил, что "Укрэнерго" будет готово провести первый аукцион по закупке вспомогательных услуг по новым правилам в кратчайшие сроки.

В Украине усилят развитие распределенной генерации

Украина уделяет значительное внимание развитию распределенной генерации электроэнергии разной мощности, включая как крупные промышленные объекты, так и небольшие частные установки.

По словам главы Госэнергонадзора Руслана Слободяна, тысячи частных солнечных электростанций уже вносят весомый вклад в энергонезависимость Украины. Большие солнечные станции ежедневно производят около 3 ГВт мощности, а благодаря увеличению количества индивидуальных установок в этом году ожидается дополнительная генерация около 1 ГВт.

Ожидается, что количество установок распределенного поколения, установленных бизнесом и гражданами, будет расти. Государство активно способствует этому процессу, упрощая процедуры подключений и оказывая благоприятные технические условия.

Теперь облэнерго обязаны выдавать технические условия на присоединение электрических сетей в течение двух дней вместо 10, как было раньше. Также упрощены все разрешительные документы – теперь достаточно справки от ВГА о необходимости установления такого объекта.

Напомним, в ночь на 22 июня Россия осуществила очередную, уже восьмую массированную ракетную атаку на критическую инфраструктуру Украины. Основной целью были объекты оператора системы передачи данных на юге и на западе Украины. В результате атаки повреждено оборудование объектов "Укрэнерго" в Запорожской и Львовской областях.