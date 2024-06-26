НКРЕКП ухвалила постанову, яка допоможе знаходити кошти для побудови розподіленої генерації

НКРЕКП дозволило компанії "Укренерго" купувати допоміжні послуги на строк до 5-ти років. Це допоможе інвесторам в розподілену генерацію знаходити кошти для її побудови.

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Про це повідомило "Укренерго" у Facebook.

"Сьогодні був зроблений значний крок до розбудови нової сучасної децентралізованої генерації. Національний регулятор (НКРЕКП) дозволив "Укренерго" укладати договори на надання допоміжних послуг терміном до 5-ти років", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" пояснюють, що допоміжні послуги – це готовність електростанції до зміни потужності виробництва за командою диспетчера. Таким чином забезпечуються стабільність роботи енергосистеми. "Укренерго", як оператор системи передачі, укладає відповідний договір та купує цю послугу у компаній-виробників електроенергії.

У компанії зазначають, що до прийняття відповідного рішення такі договори можна було заключати максимум на 1 рік, і електростанція мала почати надавати послугу одразу після укладання контракту.

"Тобто інвестор мав спочатку побудувати новий об’єкт генерації, а потім щороку переукладати договір на надання послуги. Це значно ускладнювало прорахунок окупності проектів з побудови нових потужностей та негативно впливало на їхню інвестиційну привабливість", - йдеться в повідомленні "Укренерго".

Повідомляється, що за новими правилами, які затвердив Регулятор, інвестор може заключити з "Укренерго" контракт на продаж допоміжних послуг терміном до 5 років з відстрочкою надання такої послуги до 3-х. Це дозволить компаніям отримати кредити в банках під цей договір та побудувати потужності, попит на які вже гарантовано.

За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, середньорічні ціни на допоміжні послуги у більшості країн Європи говорять про те, що Україна в цьому аспекті є преміальним ринком.

"І буде ним, очевидно, залишатися ще певний час. Дякую членам НКРЕКП за те, як багато зроблено для того, щоб розбудувати нову генерацію разом з нами та іншими учасниками ринку", - зазначив він.

Він додав, що "Укренерго" буде готове провести перший аукціон із закупівлі допоміжних послуг за новими правилами у найкоротші терміни.

В Україні посилять розвиток розподіленої генерації

Україна приділяє значну увагу розвитку розподіленої генерації електроенергії різної потужності, включаючи як великі промислові об'єкти, так і невеликі приватні установки.

За словами голови Держенергонагляду Руслана Слободяна, тисячі приватних сонячних електростанцій вже роблять вагомий внесок у енергонезалежність України. Великі сонячні станції щодня виробляють близько 3 ГВт потужності, а завдяки збільшенню кількості індивідуальних установок цього року очікується додаткова генерація близько 1 ГВт.

Очікується, що кількість установок розподіленої генерації, встановлених бізнесом та громадянами, буде зростати. Держава активно сприяє цьому процесу, спрощуючи процедури підключень та надаючи сприятливі технічні умови.

Тепер обленерго зобов’язані видавати технічні умови на приєднання електричних мереж протягом двох днів, замість 10, як було раніше. Також спрощено всі дозвільні документи – тепер достатньо лише довідки від ВЦА про необхідність встановлення такого об'єкта.

Нагадаємо, у ніч на 22 червня Росія здійснила чергову, уже восьму масовану ракетну атаку на критичну інфраструктуру України. Основною ціллю були об'єкти оператора системи передачі на півдні та на заході України. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання об'єктів "Укренерго" в Запорізькій та Львівській областях.