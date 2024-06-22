Ворог вдарив ракетами і дронами по енергетичному обладнанню, на Івано-Франківщині постраждав навчальний заклад: як пройшла доба у регіонах

В ніч на 22 червня росіяни застосували проти українців ракети різних типів і ударні безпілотники. Внаслідок масованої атаки відбулись пошкодження енергетичної інфраструктури в двох областях України. Інші регіони ворог обстрілював з різних типів зброї, через що є загиблі і поранені серед мирних жителів.

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Сили ППО збили 12 ракет та 13 ударних БпЛА

Згідно з повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, в ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed.

Повідомляється, що усього ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555;

2 крилаті ракети "Іскандер-К";

4 крилатих ракет "Калібр";

13 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей:

7 крилатих ракет Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети "Калібр";

1 крилату ракету "Іскандер-К";

13 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено обладнання "Укренерго" в Запорізькій та Львівській областях

"Сьогодні вночі ворог здійснив восьму масовану комбіновану атаку по об'єктах енергетичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні компанії.

Внаслідок атаки пошкоджено обладнання об'єктів "Укренерго" в Запорізькій та Львівській областях. У Запоріжжі постраждали двоє енергетиків, доставлені в лікарню.

Зазначається, що триває огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.

Ворог обстріляв Харківщину з РСЗВ, КАБами і БпЛА

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, у с. Підлиман Ізюмського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені приватні домоволодіння, три магазини, приміщення дошкільного закладу, будинок культури, два автомобіля.

У с. Вільхівка Харківського району - влучання КАБ на відкритій місцевості. Пошкоджено скління вікон приватного будинку. У с. Липці - влучання КАБа в раніше зруйновану пожежну частину. Зруйновано паркан та частково будівлю резервного гаражу.

У с. Кирилівка Чугуївського району внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено магазин, дитячий садок, два приватні будинки.

У с. Борова внаслідок обстрілу частково зруйновано продуктовий магазин, пошкоджено автомобіль, 10 приватних будинків.

У м. Вовчанськ двоє працівників "Укрпошти" потрапили під обстріл ворожого БПЛА. В результаті загинула жінка, травмовано чоловіка.

У Донецькій області внаслідок обстрілів є загиблі і поранені

Згідно з повідомленням голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна, всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

У Селидовому 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 5 п'ятиповерхівок, 6 приватних будинків і автомобіль. У Кураховому пошкоджено приватний будинок. У Прогресі Гродівської громади пошкоджено 8 будинків.

У Лиманській громаді обстріляні Торське, Терни, Ямполівка і Зарічне. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

У Часовоярській громаді пошкоджені 15 приватних будинків і 4 багатоповерхівки. Численних обстрілів зазнала Торецька громада: у Торецьку 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 13 будинків, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт; у Дружбі 1 людина загинула і 1 поранена; у Північному 1 людина поранена, пошкоджено 3 будинки; у Нью-Йорку 1 людина поранена і пошкоджено будинок. Ще 1 будинок пошкоджено у Сіверську.

Окупанти обстріляли Нікопольщину з артилерії та дронами

"Ввечері та вночі агресор бив по Нікопольщині. Продовжив терор і на ранок", - повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Він зазначив, що ворог використовував дрони-камікадзе та артилерію. Поцілив по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Люди не постраждали.

За уточненою інформацією, через вчорашню ракетну атаку на Кривий Ріг потрощені вікна у будівлях трьох навчальних закладів. Понівечені складські приміщення з десятка приватних підприємств. Ще в одного – побитий офіс. Зачепило легкове авто.

Росіяни 384 рази обстріляли Запорізьку область

Один чоловік загинув внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району. Четверо людей поранені у Пологівському районі та Запорізькому районі, повідомив начальник Запорізької області Іван Федоров.

Він зазначив, що впродовж доби окупанти 384 рази атакували 13 населених пунктів Запорізької області.

Зокрема, ворог завдав ракетний удар по Запорізькому району. Також війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по П’ятихатках та Варварівці (Пологівський район).

146 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 17 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Малинівку та Роботине. 214 артобстрілів завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Вербового, Новоандріївки, Новоіванівки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Щербаків.

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

На Херсонщині через ворожі обстріли загинула одна людина

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Велетенське, Білозерка, Кізомис, Томина Балка, Понятівка, Інженерне, Бургунка, Новоолександрівка, Михайлівка, Нововоронцовка, Тягинка, Ольгівка, Львове, Гаврилівка та місто Херсон, йдеться в повідомленні начальника Херсонської області Олександра Прокудіна.

Російські військові поцілили в адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку, 3 приватні будинки та господарчі споруди

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення.

Ворог обстріляв дві громади на Миколаївщині

Згідно з повідомленням голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, напередодні, 21 червня, ворог спрямував дрони-камікадзе типу FPV по Очаківській громаді. Постраждалих немає.

Також ударів дронами-камікадзе типу FPV зазнала Куцурубська громада. Постраждалих немає.

Ввечері під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

На Сумщині пролунало 39 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 39 вибухів, повідомили в Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Есманьська громади.

Ворог поцілив ракетою по об’єкту енергетичної інфраструктури у Львівській області

"Ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа. На місці вже працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило", - повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, до гасіння пожежі залучали 67 вогнеборців та 12 одиниць спецтехніки.

На Івано-Франківщині ворог вдарив по навчальному закладу

"Неспокійною була ніч для Прикарпаття. Ціллю ворога стала цивільна інфраструктура. Маємо влучання, унаслідок якого частково зруйновані кілька корпусів й інші будівлі одного з навчальних закладів", - йдеться в повідомленні очільниці Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук.

Вона розповіла, що є пошкодження у прилеглих будинках, а також пошкодження житлових будинків в одній із громад області.

За попередньою інформацією, на щастя, обійшлося без жертв.