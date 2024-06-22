Враг ударил ракетами и дронами по энергетическому оборудованию, в Ивано-Франковской области пострадало учебное заведение: как прошли сутки в регионах

В ночь на 22 июня россияне применили против украинцев ракеты разных типов и ударные беспилотники. В результате массированной атаки произошли повреждения энергетической инфраструктуры в двух областях Украины. Другие регионы враг обстреливал из разных типов оружия, из-за чего есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

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Силы ПВО сбили 12 ракет и 13 ударных БпЛА

Согласно сообщению Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 22 июня 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа Shahed.

Сообщается, что всего враг применил 16 ракет разных типов и 13 ударных БПЛА:

10 крылатых ракет Х-101/Х-555;

2 крылатые ракеты "Искандер-К";

4 крылатых ракет "Калибр";

13 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.

В результате противовоздушного боя сбито 25 воздушных целей:

7 крылатых ракет Х-101/Х-555;

4 крылатые ракеты "Калибр";

1 крылатую ракету "Искандер-К";

13 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.

В результате вражеской атаки повреждено оборудование "Укрэнерго" в Запорожской и Львовской областях

"Сегодня ночью враг совершил восьмую массированную комбинированную атаку по объектам энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении компании.

В результате атаки повреждено оборудование объектов "Укрэнерго" в Запорожской и Львовской областях. В Запорожье пострадали два энергетика, доставленные в больницу.

Отмечается, что идет осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы.

Враг обстрелял Харьковщину из РСЗО, КАБами и БпЛА

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, в с. Подлиман Изюмского района в результате обстрела из РСЗО повреждены частные домовладения, три магазина, помещение дошкольного учреждения, дом культуры, два автомобиля.

В с. Ольховка Харьковского района – попадание КАБ на открытой местности. Повреждено остекление окон частного дома. В с. Липцы – попадание КАБа в ранее разрушенную пожарную часть. Разрушен забор и частично здание резервного гаража.

В с. Кирилловка Чугуевского района в результате обстрела КАБ поврежден магазин, детский сад, два частных дома.

В с. Боровая в результате обстрела частично разрушен продуктовый магазин, поврежден автомобиль, 10 частных домов.

В г. Волчанск двое работников "Укрпочты" попали под обстрел вражеского БпЛА. В результате погибла женщина, травмирован мужчина.

В Донецкой области в результате обстрелов есть погибшие и раненые

Согласно сообщению главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.

В Селидове 2 человека погибли и 3 ранены, повреждены 5 пятиэтажек, 6 частных домов и автомобиль. В Курахово поврежден частный дом. В Прогрессе Гродовской общины повреждены 8 домов.

В Лиманской общине обстреляны Торское, Терны, Ямполевка и Заречное. Под огнем окрестности Константиновской общины.

В Часовоярской общине повреждены 15 частных домов и 4 многоэтажки. Многочисленным обстрелам подверглась Торецкая община: в Торецке 2 человека погибли и 1 ранен, повреждены 13 домов, админздание и инфраструктурный объект; в Дружбе 1 человек погиб и 1 ранен; в Северном 1 человек ранен, повреждено 3 дома; в Нью-Йорке 1 человек ранен и поврежден дом. Еще один дом поврежден в Северске.

Оккупанты обстреляли Никопольщину из артиллерии и дронами

"Вечером и ночью агрессор бил по Никопольщине. Продолжил террор и на утро", - сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Он отметил, что враг использовал дроны-камикадзе и артиллерию. Попал по райцентру, Марганецкой, Мировской, Покровской общинам. Люди не пострадали.

По уточненной информации, из-за вчерашней ракетной атаки на Кривой Рог разбиты окна в зданиях трех учебных заведений. Повреждены складские помещения из десятка частных предприятий. Еще у одного – побит офис. Задело легковой автомобиль.

Россияне 384 раза обстреляли Запорожскую область

Один мужчина погиб в результате вражеских обстрелов Пологовского района. Четверо человек ранены в Пологовском и Запорожском районах, сообщил начальник Запорожской области Иван Федоров.

Он отметил, что в течение суток оккупанты 384 раза атаковали 13 населенных пунктов Запорожской области.

В частности, враг нанес ракетный удар по Запорожскому району. Также войска РФ нанесли 6 авиационных ударов по Пятихаткам и Варваровке (Пологовский район).

146 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 17 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку, Малиновку и Роботино. 214 артобстрелов нанесены по территории Орехова, Гуляйполя, Малой Токмачки, Вербового, Новоандреевки, Новоивановки, Роботиного, Левадного, Малиновки и Щербаков.

Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Херсонской области из-за вражеских обстрелов погиб один человек

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Приднепровское, Велетенское, Белозерка, Кизомис, Томина Балка, Понятовка, Инженерное, Бургунка, Новоалександровка, Михайловка, Нововоронцовка, Тягинка, Ольговка, Львово, Гавриловка и город Херсон, говорится в сообщении начальника Херсонской области Александра Прокудина.

Российские военные попали в админздание; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждена многоэтажка, 3 частных дома и хозяйственные постройки.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения.

Враг обстрелял две общины в Николаевской области

Согласно сообщению главы Николаевской ОГА Виталия Кима, накануне, 21 июня, враг направил дроны-камикадзе типа FPV по Очаковской общине. Пострадавших нет.

Также удары дронами-камикадзе типа FPV получила Куцурубская община. Пострадавших нет.

Вечером под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась акватория Очаковской общины. Пострадавших нет.

В Сумской области раздалось 39 взрывов

Ночью и утром россияне провели 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 39 взрывов, сообщили в Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Эсманьская общины.

Враг попал ракетой по объекту энергетической инфраструктуры во Львовской области

"Враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар. На месте уже работают огнеборцы. По состоянию на данный момент информации о пострадавших не поступало", - сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, к тушению пожара привлекали 67 пожарных и 12 единиц спецтехники.

В Ивано-Франковской области враг ударил по учебному заведению

"Беспокойной была ночь для Прикарпатья. Целью неприятеля стала гражданская инфраструктура. Есть попадание, в результате которого частично разрушены несколько корпусов и другие здания одного из учебных заведений", - говорится в сообщении главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук.

Она рассказала, что есть повреждения в близлежащих домах, а также повреждения жилых домов в одной из общин области.

По предварительной информации, к счастью, обошлось без жертв.