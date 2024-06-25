В Україні активізують розвиток розподіленої генерації - Держенергонагляд

Україна приділяє значну увагу розвитку розподіленої генерації електроенергії різної потужності, включаючи як великі промислові об'єкти, так і невеликі приватні установки.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

За словами Слободяна, тисячі приватних сонячних електростанцій вже роблять вагомий внесок у енергонезалежність України. Великі сонячні станції щодня виробляють близько 3 ГВт потужності, а завдяки збільшенню кількості індивідуальних установок цього року очікується додаткова генерація близько 1 ГВт.

Очікується, що кількість установок розподіленої генерації, встановлених бізнесом та громадянами, буде зростати. Держава активно сприяє цьому процесу, спрощуючи процедури підключень та надаючи сприятливі технічні умови.

Тепер обленерго зобов’язані видавати технічні умови на приєднання електричних мереж протягом двох днів, замість 10, як було раніше. Також спрощено всі дозвільні документи – тепер достатньо лише довідки від ВЦА про необхідність встановлення такого об'єкта.

Слободян також зазначив, що вартість сонячних панелей у світі щороку зменшується. Наразі мінімальний базовий набір потужністю 5 кВт коштує від 5 тисяч доларів США

Пільговий кредит “5-7-9” на електростанцію

Додамо, 18 червня Кабінет міністрів розширив можливості державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Відтепер її коштом підприємці зможуть придбати та встановити електрогенераційні установки, що працюють на газу.

Крім того, спрощено митні та податкові процедури. Для громадян через Фонд розвитку підприємництва буде доступна спеціальна програма пільгового безвідсоткового кредитування на 5 років.

В Unex Bank, який займається кредитуванням в межах урядової програми “5-7-9” розповіли, що поки урядова постанова в повному обсязі не опублікована, детальні умови кредитування, крім суми до 150 млн гривень та умов до 10 років, з’ясувати неможливо.

Водночас в банку відповіли, що нещодавно уряд сильно обмежив кредитування за програмою “5-7-9”. Якщо раніше підприємства залежно від їх розміру та специфіки могли отримати кредит у розмірі до 150 мільйонів гривень на поповнення обігових коштів на пільгових умовах, то з 30 квітня максимум встановлено на рівні 5 млн грн.

Крім того, оскільки банк несе всі ризики неповернення кредиту він оцінюватиме платоспроможність кредиту. Тож тут все залежатиме від політики банку щодо ризиків та конкретного позичальника.

Слід зазначити, що після приєднання до загальної мережі власники таких установок зможуть продавати електроенергію в мережу за умовами двохсторонніх договорів, на ринок “на добу наперед” (РДН) та на внутрішньодобовий ринок. Також до 20 МВт можна продавати об’єктам критичної інфраструктури за погодженням з місцевою владою.