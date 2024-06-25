В Украине активизируют развитие распределенной генерации - Госэнергонадзор

Украина уделяет значительное внимание развитию распределенной генерации электроэнергии разной мощности, включая как крупные промышленные объекты, так и небольшие частные установки.

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Об этом сообщил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян.

По словам Слободяна, тысячи частных солнечных электростанций уже вносят весомый вклад в энергонезависимость Украины. Большие солнечные станции ежедневно производят около 3 ГВт мощности, а благодаря увеличению количества индивидуальных установок в этом году ожидается дополнительная генерация около 1 ГВт.

Ожидается, что количество установок распределенного поколения, установленных бизнесом и гражданами, будет расти. Государство активно способствует этому процессу, упрощая процедуры подключений и оказывая благоприятные технические условия.

Теперь облэнерго обязаны выдавать технические условия на присоединение электрических сетей в течение двух дней вместо 10, как было раньше. Также упрощены все разрешительные документы – теперь достаточно справки от ВГА о необходимости установления такого объекта.

Слободян также отметил, что стоимость солнечных панелей в мире ежегодно уменьшается. В настоящее время минимальный базовый набор мощностью 5 кВт стоит от 5 тысяч долларов США.

Льготный кредит "5-7-9" на электростанцию

18 июня Кабинет министров расширил возможности государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Теперь ее на средства предприниматели смогут приобрести и установить электрогенерационные установки, работающие на газе.

Кроме того, упрощены таможенные и налоговые процедуры. Для граждан через Фонд развития предпринимательства будет доступна специальная программа льготного беспроцентного кредитования на 5 лет.

В Unex Bank, который занимается кредитованием в рамках правительственной программы "5-7-9", рассказали, что пока правительственное постановление в полном объеме не опубликовано, детальные условия кредитования, кроме суммы до 150 млн гривен и условий до 10 лет, выяснить невозможно .

В то же время в банке ответили, что недавно правительство сильно ограничило кредитование по программе "5-7-9". Если раньше предприятия в зависимости от их размера и специфики могли получить кредит в размере до 150 млн. грн. на пополнение оборотных средств на льготных условиях, то с 30 апреля максимум установлен на уровне 5 млн. грн.

Кроме того, поскольку банк несет все риски невозврата кредита, он будет оценивать платежеспособность кредита. Здесь все будет зависеть от политики банка относительно рисков и конкретного заемщика.

Следует отметить, что после присоединения к общей сети владельцы таких установок смогут продавать электроэнергию в сеть по условиям двусторонних договоров, на рынок на сутки вперед (РДН) и на внутрисуточный рынок. Также до 20 МВт можно продавать объектам критической инфраструктуры по согласованию с местными властями.